"Дочекаємося сонця": Джамала зачарувала мережу соковитими весняними фото

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зазначила, що з настанням весни люди стають добрішими

Українська співачка і суддя Нацвідбору на Євробачення 2019 Джамала, яка замилувала мережу фото зі своїм головним фанатом, підкорила шанувальників яскравими весняними фото. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася сонячними кадрами в ніжному образі.

Джамала позувала в саду в рожевій кофтинці і квітчастій спідниці-міді. Судячи з геолокації, фото були зроблені в столиці Польщі Варшаві.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Кажуть, південці відрізняються добротою і веселою вдачею. Це все завдяки сонцю і теплу. Ось і ми наберемося терпіння і дочекаємося сонця в наших краях. Залишилося зовсім небагато до весни! І ми будемо добрішими. Обіймаю!" - прокоментувала співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники захоплюються ефектним образом співачки, а також пишуть, що теж дуже чекають весни. Деякі фани поцікавилися, що артистка робить у Варшаві.

"Джамало, ти дуже класна";

"Чекаю не дочекаюся весни та теплого сонця";

"Ви просто неймовірна, зарошуємо в Вроцлав на прогулянку";

"Дуже класний Цибуля. Вам дуже йде";

"Дуже стильний лук";

"Які соковиті по-весняному яскраві фото";

"Ніжний образ, мені навіть від цих милих фоток вже тепло";

"Джамала, як Вам погода у Варшаві? Скажіть, чудова?" - пишуть фоловери.

Нагадаємо, Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019.

До речі, Джамала показала рідкісне фото з мамою і сестрою, а також порівняла своїх рідних з семейтвом Кардашьян.

До речі, Катя Осадча захопила фанів сонячним весняним фото з букетом мімози.

Відео: РБК-Україна