"Було б бажання": ефектна Віра Брежнєва замотивувала зарядкою на пляжі

Співачка разом з подругою захопила шанувальників своєю працездатністю і спортивною формою
Відома співачка Віра Брежнєва, яка днями відсвяткувала 37-річчя в родинному колі, показала, які вправи робила під час відпочинку на Мальдівах. Свою пляжну зарядку вона зняла на відео і опублікувала в Instagram.
В ролику артистка в спортивному топі і шортах разом зі своєю подругою, російською моделлю Оленою Перміновою виконує комплекс вправ з гумкою.
"Навіть при тому, що в готелі був шикарний спортзал, особливе задоволення було позайматися на пляжі, тим більше, що ми Оленою Перміновою можемо займатися всюди - було б бажання. Ну і, в даному випадку – гумки. А ви займаєтеся спортом у відпустці?" - поцікавилася артистка.
Її питання не залишився без уваги: шанувальники стали захоплюватися мотивуючим відео, а до обговорень навіть підключилася популярний фітнес-тренер Аніта Луценко.
"Твоя техніка мені подобається", - похвалила зірку найспортивніша телеведуча країни.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Передплатники Віри також захопилися її цілеспрямованістю і вмінням тримати себе у формі за будь-яких обставин.
"На це можна дивитися нескінченно! Круті", "Молодці дівчата", "Дівчата - розумнички і умови, звичайно, шикарні!", "Яка ви спортивна в свої 37. Аж мотивуєте на спорт молодих", "Ви такі красуні з приголомшливою фігурою!", "Займаємося спортом і не тільки у відпустці! Ой, як приємно дивитися, що улюблені артисти ведуть такий спосіб життя. Спасибі, Віро!" - дякували знаменитості коментатори.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
У своїх "історіях" Брежнєва і її подруга показали свої руки в піску, заявивши, що так вони виглядають після посиленої праці на благо красивої і спортивної фігури.
Фото: Віра Брежнєва і Олена Пермінова (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, що Віра Брежнєва на Мальдівах з подругами показала як проводить час на пляжі і чим займається на курорті.
Раніше Віра Брежнєва подражнила підписників пікантним фото в купальнику на фоні екзотичних острівних пейзажів.
Відео: РБК-Україна