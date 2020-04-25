Буде не в Києві: молода наречена Віктора Павліка розсекретила подробиці весілля

Фото: Катерина Репяхова і Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)

При цьому дівчина не виключає перенесення дати урочистості через карантин

Молода наречена і концертний директор Віктора Павліка Катерина Репяхова щосили готується до їх майбутнього весілля - дівчина вже вибрала весільну сукню (і навіть не одну!) і дату церемонії - 10 червня. Втім, у зв'язку з карантином поки що незрозуміло, чи вийде провести торжество в цей день або ж доведеться його перенести. В інтерв'ю "КП в Україні" Катя розповіла, де вони планують поєднуватися узами шлюбу - і це не Київ.

За словами Репяхової, вона повинна вийти заміж за Павлика у рідному Дніпрі.

"Більшість моїх родичів живуть саме там. Ми подумали, що вони малоймовірно захочуть їхати в Київ, на відміну від друзів Віктора Франковича, які з різних міст україни - Львова, Трускавця, Рівне. По суті, їм не важливо, їхати до Києва чи Дніпра", - прокоментувала 25-річна наречена 54-річного співака.

Також дівчина поділилася, що на своє весілля вона планує одягнути дві сукні, які підготувала дизайнер Лідія Корж.

"Сукні вона шила не на замовлення, але я сподіваюся, що ні в кого таких не буде. Принаймні до того, поки я не вийду заміж", - розповіла Катя.

Фото: Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Також вона додала, що якщо через карантин їм все-таки доведеться перенести весілля на іншу дату, то вона не стане її розсекречувати - так і в перший раз не хотіла, але проговорився наречений.

"Спочатку я не хотіла повідомляти дату весілля, але її розсекретив Віктор Франкович в інтерв'ю Каті Осадчій. Хоча я просила його цього не робити. Мабуть Катя змогла його розколоти. Якщо весілля перенесемо, я проведу бесіду з Віктором Франковичем, щоб він нікому не розповів, коли воно відбудеться. Мені так хочеться", - пояснила Репяхова.

На питання про те, чи не набридло їй обговорювати тему своїх стосунків з співаком, Катерина відповіла негативно.

"Ні, мені не набридло. В принципі я про це не так часто кажу, інтерв'ю я даю рідко. Зараз я розвиваю свою сторінку в Інстаграмі, але там показую буквально 15-20 відсотків свого життя. Не можу сказати, що наше життя з Віктором Франковичем напоказ і я тільки про це кажу", - зазначила дівчина.

Фото: Катерина Репяхова і Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)

На самоізоляції вони з коханим насолоджуються вільним часом і звичайними домашніми справами.

"Як всі звичайні люди ми готуємо їжу, дивимося кіно, прибираємо, займаємося спортом, ходимо в магазин, іноді ходимо подихати свіжим повітрям. На все, що я перерахувала, у нас не вистачало часу, тому що наше життя – це гастролі. У нас було раніше максимум п'ять вихідних в місяць, вдома бували рідко. Зараз вдосталь насолодилися будинком, зрозуміли, що нас все влаштовує в житті. Перебувати весь час у дорозі, готелях, на концертах - це велике щастя. Тепер будемо цінувати це ще більше", - зізналася Репяхова.

Фото: Катерина Репяхова і Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше молода наречена Віктора Павліка Катерина Репяхова дала поради парам з великою різницею у віці.