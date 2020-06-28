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Дякую і ціную: Тіна Кароль отримала престижну державну нагороду

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.06.2020 - 10:57
Дякую і ціную: Тіна Кароль отримала престижну державну нагороду
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка отримала спеціальний Орден

Тіна Кароль – не тільки заслужена володарка багатьох престижних музичних премій та нагород, але і в січні минулого року отримала статуетку міжнародного фестивалю за свій кінодебют у короткометражці. До трофеїв співачки додався ще один – престижна державна нагорода за особливі заслуги, якої вона була удостоєна з нагоди Дня Конституції. Відповідний указ був опублікований на сайті Президента України.

Народній артистці України, української поп-діві було присвоєно Орден княгині Ольги III ступеня. Цією медаллю нагороджують жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності, включаючи культуру і благодійність, а також виховання дітей в сім'ї.

"Вдячна! Ціную кожну нагороду, особливо таку почесну! Вітаю колег! Миру та здоров'я!" - прокоментувала Тіна.

Дякую і ціную: Тіна Кароль отримала престижну державну нагороду

Тіна Кароль удостоєна престижної держнагороди з нагоди Дня Конституції (фото: instagram.com/tina_karol)

Примітно, що це вже не перша державна нагорода артистки. Тіна - володарка Державного ордена України за Миротворчі місії (Ірак, Косово), а також державної медалі "За працю і звитягу" (2007).

У 2008 році співачка була удостоєна Вищого церковного Ордена Святої Великомучениці Катерини Першого ступеня на особисте прохання Митрополита Київського і Всієї України Володимира.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль приступила до зйомок у популярному українському серіалі, де виконає одну з ролей разом із зірковими колегами і друзями. Співачка поки не ділиться подробицями, але приємно схвильована зйомками і своїм новим досвідом.

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Автор: Lite

Теги Новини України Тіна Кароль
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