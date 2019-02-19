Вагітна? Стильна Маша Єфросиніна заінтригувала прихильників своєю заявою

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча захопила шанувальників елегантным образом

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вміє дивувати не тільки трендовими образами, в яких вона постійно з'являлася в студії одного з провідних українських каналів на зйомках нового проекту "Дивовижні люди", але й інтригувати двозначними висловлюваннями. Так, зірка залишила для шанувальників в Instagram послання.

Знаменитість заявила, що вона не може звикнути до того, що раптова новина здатна змінити все життя.

"Ніяк не звикну до того, що звичайний новий день може несподівано принести новину, задаючу твоєму житті новий вектор. Буває так у вас?" - запитала Маша.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники стали гадати, що ж ховається за словами ведучої. Серед припущення проскочила і версія про те, що знаменитість може знаходиться в цікавому положенні.

"Маша! От завжди Ви так! Вмієте інтригувати", "Просто чарівна, красива Жінка!", "Це закон нового дня", "Нехай все на краще!", "Ви вагітні?", "Нехай все на краще!", "Малышь?", "Золоті слова!" - писали коментатори, поки сама Маша вважала за краще відмовчуватися.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна вирушила до Парижа з сестрою Єлизаветою Ющенка і зробила несподіване зізнання.

До слова, колега Маші Єфросиніної, телеведучий Олександр Скічко розповів про перше знайомстві з нею і легкий флірт прямо на потенційному робочому місці.

Відео: РБК-Україна