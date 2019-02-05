Анна Сєдокова розсекретила своє знаряддя зваблювання

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася черговим відвертим фото

Відома українська співачка і мама трьох дітей Анна Сєдокова, яка не в перший раз піддалася критиці в мережі за надто відверті знімки і зайву вагу, не звертає увагу на хейтерів і продовжує в тому ж дусі. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram чергове пікантне фото, а заодно поділилася з підписниками своїм знаряддям зваблювання чоловіків.

На знімку Анна напівлежить в кріслі в одному лише чорному боді і мереживних панчохах, а також туфлях на підборах. Зірка спокусливо підняла свої довгі ноги і заклично посміхається в камеру, а в руках вона тримає розкриту книгу.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Мені здається, я знаю найкращий подарунок і собі і коханому на 14 лютого і де його придбати. І повірте моєму досвіду - панчохи це безпрограшне знаряддя зваблювання. На мені панчішки від італійського бренду і в них чудово все! Любіть себе і балуйте обов'язково. З Наступаючим, улюблені", - поділилася виконавиця.

Що цікаво, на цей раз підписники не стали критикувати Сєдокову - навпаки, багато захоплювалися її красою і сексуальністю.

"Радує своєю красою кожен день";

"Вірно, безпрограшний варіант";

"З наступаючим, дорога Аня!";

"Чудова і неповторна Ганнуся";

"Ганнуся сексуальна просто клас)";

"Ідеал нашого часу";

"Виглядає звичайно шикарно! А про досвід... Мабуть великий раз безпрограшне!" - написали фани в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова замилувала зворушливим фотосетом з сином.

До речі, Анна Сєдокова не соромиться демонструвати свої апетитні форми на публіці. Так, вона розпалила фанів знімком в пікантному червоному платті з екстремальним декольте, що максимально відкриває погляду її пишний бюст.

Відео: РБК-Україна