Анна Сєдокова розсекретила своє знаряддя зваблювання

Співачка поділилася черговим відвертим фото
Відома українська співачка і мама трьох дітей Анна Сєдокова, яка не в перший раз піддалася критиці в мережі за надто відверті знімки і зайву вагу, не звертає увагу на хейтерів і продовжує в тому ж дусі. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram чергове пікантне фото, а заодно поділилася з підписниками своїм знаряддям зваблювання чоловіків.
На знімку Анна напівлежить в кріслі в одному лише чорному боді і мереживних панчохах, а також туфлях на підборах. Зірка спокусливо підняла свої довгі ноги і заклично посміхається в камеру, а в руках вона тримає розкриту книгу.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
"Мені здається, я знаю найкращий подарунок і собі і коханому на 14 лютого і де його придбати. І повірте моєму досвіду - панчохи це безпрограшне знаряддя зваблювання. На мені панчішки від італійського бренду і в них чудово все! Любіть себе і балуйте обов'язково. З Наступаючим, улюблені", - поділилася виконавиця.
Що цікаво, на цей раз підписники не стали критикувати Сєдокову - навпаки, багато захоплювалися її красою і сексуальністю.
"Радує своєю красою кожен день";
"Вірно, безпрограшний варіант";
"З наступаючим, дорога Аня!";
"Чудова і неповторна Ганнуся";
"Ганнуся сексуальна просто клас)";
"Ідеал нашого часу";
"Виглядає звичайно шикарно! А про досвід... Мабуть великий раз безпрограшне!" - написали фани в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, Анна Сєдокова замилувала зворушливим фотосетом з сином.
До речі, Анна Сєдокова не соромиться демонструвати свої апетитні форми на публіці. Так, вона розпалила фанів знімком в пікантному червоному платті з екстремальним декольте, що максимально відкриває погляду її пишний бюст.
Відео: РБК-Україна