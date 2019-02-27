ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Амазонка", кохання і силіконова жінка: 5 цікавих фактів про новий кліп Fontaliza

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2019 - 22:35
"Амазонка", кохання і силіконова жінка: 5 цікавих фактів про новий кліп Fontaliza
Fontaliza зняли відео "Амазонка" (фото: прес-служба)

Fontaliza презентували яскравий кліп на не менш яскраву композицію

Популярний український рок-гурт Fontaliza представив абсолютно новий кліп. А для екранізації хлопці обрали пісню "Амазонка" зі свого четвертого студійного альбому "Фірмові рухи". 

Виднограй зняв режисер Кадім Тарасов. І це його вже друга спільна з Fontaliza робота.  

 

Fontaliza зняли відео "Амазонка" (фото: прес-служба)

"Амазонка" - це іронічно гротескна історія стосунків вокаліста Павла Холошева із силіконовою лялькою Габріелою та живою дівчиною. 

Перед тим як насолодитися переглядом кліпу, пропонуємо вам 5 найцікавіших фактів про нову відеороботу рокерів.

Цікаві факти про "Амазонку":

  • Силіконова лялька важить як справжня дівчина - вага Габріели 50 кг
  • В кліпі знявся український музикант Женя Галич. Чому? Бо жодна вечірка не проходить повз нього
  • Роль дівчини-конкурентки ляльки Габріели виконала дружина Павла Холошева - Ліза Пінко-Холошева
  • Габріелу шукали по всьому світу - в Україні, Штатах, Німеччині, Польщі та ще десятках країн. У підсумку ляльку привзли з Китаю із затримкою у два місяці, що затримало знімальний процес
  • Паша втопив Габріелу під час зйомки сцени в човні на Дніпрі. Витягти силіконову наречену з води вдалося лише зусиллями спеціалістів

Fontaliza - "Амазонка"

Більше про альбом, до якого увійшла "Амазонка", читайте у нашому великому інтерв'ю з цими шибайголовами.

7 життєвих драм Олексія Веренчика: від чого переживав і плакав вокаліст гурту DETACH
Новини України музыка
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся