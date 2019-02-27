"Амазонка", кохання і силіконова жінка: 5 цікавих фактів про новий кліп Fontaliza

Fontaliza презентували яскравий кліп на не менш яскраву композицію
Популярний український рок-гурт Fontaliza представив абсолютно новий кліп. А для екранізації хлопці обрали пісню "Амазонка" зі свого четвертого студійного альбому "Фірмові рухи".
Виднограй зняв режисер Кадім Тарасов. І це його вже друга спільна з Fontaliza робота.
Fontaliza зняли відео "Амазонка" (фото: прес-служба)
"Амазонка" - це іронічно гротескна історія стосунків вокаліста Павла Холошева із силіконовою лялькою Габріелою та живою дівчиною.
Перед тим як насолодитися переглядом кліпу, пропонуємо вам 5 найцікавіших фактів про нову відеороботу рокерів.
Fontaliza - "Амазонка"
Більше про альбом, до якого увійшла "Амазонка", читайте у нашому великому інтерв'ю з цими шибайголовами.