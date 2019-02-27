"Амазонка", кохання і силіконова жінка: 5 цікавих фактів про новий кліп Fontaliza

Fontaliza зняли відео "Амазонка" (фото: прес-служба)

Fontaliza презентували яскравий кліп на не менш яскраву композицію

Популярний український рок-гурт Fontaliza представив абсолютно новий кліп. А для екранізації хлопці обрали пісню "Амазонка" зі свого четвертого студійного альбому "Фірмові рухи".

Виднограй зняв режисер Кадім Тарасов. І це його вже друга спільна з Fontaliza робота.

Fontaliza зняли відео "Амазонка" (фото: прес-служба)

"Амазонка" - це іронічно гротескна історія стосунків вокаліста Павла Холошева із силіконовою лялькою Габріелою та живою дівчиною.

Перед тим як насолодитися переглядом кліпу, пропонуємо вам 5 найцікавіших фактів про нову відеороботу рокерів.

Цікаві факти про "Амазонку":

Силіконова лялька важить як справжня дівчина - вага Габріели 50 кг

В кліпі знявся український музикант Женя Галич. Чому? Бо жодна вечірка не проходить повз нього

Роль дівчини-конкурентки ляльки Габріели виконала дружина Павла Холошева - Ліза Пінко-Холошева

Габріелу шукали по всьому світу - в Україні, Штатах, Німеччині, Польщі та ще десятках країн. У підсумку ляльку привзли з Китаю із затримкою у два місяці, що затримало знімальний процес

Паша втопив Габріелу під час зйомки сцени в човні на Дніпрі. Витягти силіконову наречену з води вдалося лише зусиллями спеціалістів

Fontaliza - "Амазонка"

Більше про альбом, до якого увійшла "Амазонка", читайте у нашому великому інтерв'ю з цими шибайголовами.