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49-річна Дженніфер Лопес оголилася заради танців біля пілона (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2019 - 15:56
49-річна Дженніфер Лопес оголилася заради танців біля пілона (відео)
Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Зірка показала приголомшливу пластику і ідеальне тіло

Всесвітньо відома співачка і актриса Дженніфер Лопес не перестає дивувати квітучим зовнішнім виглядом і здатна дати фору молодим колегам. Так, 49-річна зірка заради ролі танцівниці в стриптиз-клубі зайнялася танцями біля пілона. Тренуваннями своєї невести поділився її обранець Алекс Родрігес в Instagram.

Джей Ло зіграє у фільмі Hustlers, саме тому вона почала посилено займатися, щоб освоїти тонкощі професії стриптизерки. У своїх Instagram Stories Алекс опублікував пару відео, на яких актриса тренується на підборах в шортах і топі. Її пластиці і розкішному підтягнутому тілу можна тільки позаздрити.

Побачивши, що коханий за нею шпигує, артистка навіть трохи прийшла в замішання, адже зовсім не очікувала прицілу камери.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес показала трептное фото зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. На знімку співачка сидить біля ніг коханого, розслаблено спершись спиною.

Раніше Дженніфер Лопес потрапила під приціл модних критиків з-за невдалого наряду з капелюхом, в котрому вона пояілась на церемонії вручення "Греммі 2019".

До слова, Дженніфер Лопес чимало часу приділяє посиленим занять спортом, що допомагає їй тримати в порядку фігуру. Вона не упускає можливості демонстировать сталевий прес на публіці.

Відео: РБК-Україна

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