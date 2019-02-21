Чому тренування не допомагають схуднути: експерт дала відповідь

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Основні причини того, що немає ефекту від спортивних тренувань

Багато дівчат, що бажають схуднути, багато і наполегливо займаються фітнесом - проте буває так, що це не приносить ніякого ефекту і вага не знижується. Експерт по схудненню і здоровому харчуванню Катя Медушкіна, яка раніше розвінчала основні міфи про схуднення тих, кому за 40, розглянула на своїй сторінці в Instagram основні причини того, чому це відбувається.

"У моєму тренажерному залі я бачу багато дівчат і жінок, які роками регулярно приходячи у зал, залишаються в одній і тій же формі. Вони люто накручують бігові доріжки або присідають з гантелями, качають прес, але заповітного рельєфу і кубиків на животі так і не бачать. Чому ж немає бажаного результату від тренувань? Виділю кілька основних причин", - зазначила вона.

1. Відсутність негативного енергобалансу

Я, напевно, вам вже всі вуха прожужжала з харчуванням, але, на жаль, ніякого дива не станеться, якщо ви тільки будете тренуватися (навіть якщо регулярно), але є будете як попало. Називайте мене старовіром або як хочете, але жир без дефіциту калорій не піде. А якщо після виходу із залу ви ще й смачну булочку або бургер навернете, то всі витрачені калорії будуть відновлені з лишком.

Фото: (unsplash.com)

2. Відсутність регулярності

Знову в тому ж залі я бачу дівчат, які з'являються на тиждень-два і пропадають потім місяцями. "Так, на роботі був завал. Потім діти хворіли. Потім самі захворіли. Потім поїхали у відпустку. Потім грошей не було продовжити абонемент. А тут подруга в гості приїхала на тиждень, так ми тусувалися по клубасам". Так справа нікуди не зрушить, товариші! М'яз - простий механізм. Йому потрібна регулярна робота. Як і вашому серцю і легким. Тренуєтеся "місяць через шість"? Результат буде таким же!

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3. Занадто низька інтенсивність тренувань

Можливо, ви просто витрачаєте недостатню кількість енергії, при цьому "наїдаючи" зайві калорії - а без дефіциту калорій не буде схуднення.

Фото: (unsplash.com)

4. Одноманітне навантаження

Наш організм швидко звикає до навантажень, і тоді він перестає віддавати жир і витрачає менше калорій. Тому необхідно чергувати різні види навантажень, щоб "дивувати" організм.

Нагадаємо, експерт по схудненню Катя Медушкіна дала поради, як добитися плоского живота.

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