Максим Іванчук: Пластична хірургія – це не тільки про естетику, це ще про здоров'я і гармонію з собою

Пластична хірургія – одне з безперечних досягнень сучасної медицини. Максим Іванчук – пластичний хірург з багаторічним досвідом роботи, автор унікальних методик проведення естетичних операцій на тілі та обличчі, засновник клініки VIP-сегмента IVANCHUK розповідає в інтерв'ю РБК-Україна про популярні операції, кваліфікацію українських лікарів, особливості роботи з клієнтами й способи знайти хорошого пластичного хірурга.

– Чому навколо пластичної хірургії стільки міфів та упереджень? Чи стає їх менше з появою більшої кількості клінік, фахівців, тих, хто користується цими послугами?

– Міфів, дійсно, досить багато. І, чим більше у нас будуть розвиватися різні соцмережі – тим більше їх буде. Адже, поставивши фільтр на фото в Instargam, ми моментально бачимо себе в ідеалі. Під впливом соціальних мереж і постійно перебуваючих у стрічці красивих осіб, знаменитостей, моделей, своїх кумирів, молоді люди часто бажають досягти такого ж ідеалу і в житті.

Для розуміння, зараз близько 70-80% моїх клієнтів – дівчата та хлопці 18-25 років. І далеко не всім їм об'єктивно необхідні пластичні операції.

Так, є багато людей, у яких з дитинства є комплекси, про які вони мріють позбутися, тому вони цілеспрямовано приходять до пластичного хірурга з настанням повноліття або появою першої можливості. Наприклад, бентежить кривий або великий ніс, груди маленького розміру, мішки під очима, які викликають втомлений погляд, великі щоки на обличчі і, щоб ви розуміли, таких комплексів у багатьох людей безліч. З часом це може перетворитися на психологічну травму, яку психолог не завжди може допомогти. Але може допомогти операція.

Коли на прийомі я бачу, що людині реально операція не потрібна, я завжди відверто про це говорю і за таку роботу не беруся. Хтось прислухається, хтось йде до іншого лікаря. Але вибір людина повинна робити завжди сам.

– Пластичний хірург – це більше про естетику, ніж про хірургію? Яке б ви визначення дали?

– Пластична хірургія – не тільки естетика. Найчастіше це про здоров'я, гармонію з собою. До нас звертаються не тільки, тому що хочуть в собі щось поміняти просто так – але і після травм та інших ситуацій, які призводять до каліцтв на тілі.

Якщо ви розсікли брову – звичайний хірург зашиє, але залишиться видимий рубець. Якщо ж звернутися до нас вчасно за допомогою, протягом 2 годин після травми, то ми можемо скорегувати будь-яку рвану рану, не залишивши, після загоєння і сліду. До нас часто привозять дітей і дорослих з різними рваними ранами, яким ми надаємо першу медичну допомогу.

Буквально недавно дівчинка впала, розсікла собі щоку. Батьки її відразу привезли до нас, ми склеїли шов і дівчинці не потрібна була ні місцева анестезія, ні наркоз, ні зняття швів через 7 днів після невеликої маніпуляції.

Склеювання шва – наша авторська методика, яку ми використовуємо протягом декількох років в клініці, після якої залишилися задоволені і вдячні, тисячі наших пацієнтів.

– Пластичною операцією давно нікого не здивуєш. Як змінилися вимоги пацієнтів за час вашої практики?

– Відмінна риса сучасного пацієнта – черпати будь-яку інформацію з інтернету, частіше – далеку від істини. Після цього пацієнт приходить до лікаря і починає говорити, що і як йому робити. Але це неправильно. Якщо ти приходиш до фахівця – ти повинен йому довіритися.

Якщо цього не відбувається, і пацієнт починає говорити доктору, що йому робити, на жаль, бажаного результату не вийде. Це як теорія і практика в житті, вони завжди відрізнялися один від одного. У кожного доктора свої напрацювання багаторічні, своє бачення результату, який буде радувати щасливця (-цю) через певний період.

– Яких операцій ви робите зараз найбільше?

– У нашій клініці ми більше проводимо комплексні операції на обличчі і тілі. У процентному співвідношенні, близько 70% – це операції на обличчі і грудях.

– А які найрідкісніші операції були у вашій практиці?

– Наприклад, установка грудних (пекторальних) імплантатів чоловічих. Дані операції проводяться нечасто, але хто не може дозволити собі часті відвідування залу, можуть за годину, перетворитися і бути впевненіше в собі в залі, на пляжі, конкурувати на рівні з м'язистими хлопцями.

– Які нові технології, методики стали доступні пластичній хірургії за останні роки?

– Дуже багато нових технологій і методик зараз використовується в сфері пластичної хірургії. Одне з важливих і зручних рішень останнього часу – це методика склеювання післяопераційного шва спеціальним клеєм, а не зашивання нитками. Це дозволяє уникнути зайвих рубців на тілі (якщо немає схильності до келоїдних рубців). Також не потрібно знімати шовний матеріал на 7 добу після операції, що є досить болісно.

Клей – має спеціальні властивості, за допомогою яких шкіра швидше регенерує і також при склеюванні шва рана повністю герметична, тобто потрапляння будь-якої інфекції, при дотриманні всіх рекомендацій лікаря, неможливо. Клей сам відлущується протягом декількох тижнів після операції.

Затребувана зараз також процедура моделювання "мигдалеподібного" розрізу очей і піднесення брів. Для даної операції немає вікових обмежень.

Також в нашій клініці ми користуємося і унікальними авторськими методиками, які більше не робить ніхто.

Наприклад, "авторську процедуру підборіддя" з обрисом нижньої виличної області і виділенням кута молодості і ліфтинг нижньої частини обличчя. Цю процедуру вам не зроблять хірургічно ні в одній країні світу. Тому до нас люди приїжджають з Європи, Америки, СНД, ОАЕ. Вони в захваті від результатів даних операцій, після побаченого вони записують своїх близьких друзів і родичів на дані операції.

– А в чому її особливість, інноваційність?

– Її особливість в тому, що результат після даної операції постійний. Є так званий "кут молодості" в нижній щелепі. Косметологи, щоб цей кут зробити більш виразним – наповнюють дану зону філером. Для підтримки ефекту, потрібно робити це постійно. Ми досягаємо бажаного результату хірургічно, без препаратів і імплантів, формуючи кут власними тканинами. Ефект залишається на все життя. Тому пацієнти готові їхати за тисячі км, іноді і 10 тисяч км, щоб потрапити на операцію і побачити даний результат, який омолоджує обличчя і підкреслює нижню частину обличчя, прибирає друге підборіддя і виділяється "кут молодості".

– Раніше вважалося, що за пластичною операцією навпаки варто їхати за кордон. Як вам здається, наскільки еволюціонував внутрішній ринок?

– Тут питання швидше в сприйнятті і можливостях, ніж якості і гарантії. Ті, хто може собі дозволити поїхати за кордон і зробити там операцію, їдуть туди за сервісом і статусом. Але і це не завжди.

У Туреччині вартість послуг, наприклад, в кілька разів дешевше, ніж в Україні. В Америці – може бути як в Україні, так і в десятки разів дорожче. Але ті, хто живе в Європі, частіше їдуть на пластичні операції в Україну. І не тільки тому, що тут дешевше, а тому що є певна якість, результати певних операцій, про деякі ми згадували вище, вони готові долати будь-які відстані.

– У пластичній хірургії є вузькі спеціальності? Від чого це залежить?

– Так. Дуже багато. Але зараз кожен другий хірург – пластичний хірург. Це, дійсно, так, без перебільшення. Тільки вважати себе пластичним хірургом і бути їм – різні речі.

Хтось із хірургів робить очі, груди або ніс, це більш вузькоспеціалізовані доктори. Інші доктора роблять безліч операцій на обличчі і тілі, цих докторів можна назвати широкоспеціалізованими або універсальними докторами.

– Як розпізнати хорошого пластичного хірурга? Чи є в цій сфері якісь визнані знаки якості?

– Найкраща оцінка для пластичного хірурга – це його роботи. Досить просто наживо побачити хоча б кілька його робіт, щоб зрозуміти, наскільки цей фахівець, дійсно, хороший.

Фахівців, велика кількість, за почерком робіт ви знайдете одиниці докторів або одного, до якого буде довіра і можливо, в майбутньому саме до нього і зверніться.

– На яку операцію ви б ніколи не погодилися?

– По правді кажучи, я про це не замислювався. Я по життю максималіст. Я за те, щоб завжди вдосконалюватися і бути на кілька кроків попереду. Тому в нашій клініці, ми робимо близько 60 різних видів пластичних операцій! Такий широкий профіль, може запропонувати далеко не кожна клініка.

– Чи стало менше помилок у пластичній хірургії за останні роки? Раніше багатьох зупиняв саме страх невдалої операції.

– У цьому питанні є дві складові – пацієнт і хірург. Наприклад, хірург успішно провів операцію, зробив все правильно, але є певний період реабілітації. Він може тривати півтора-два місяці, а може і рік. Якщо пацієнт неправильно дотримується період реабілітації, він ніколи не побачить бажаного результату.

– Красиво вийшло чи ні – фактор суб'єктивний. Як ви з пацієнтом це обговорюєте?

– Перш за все, потрібно відповідати за свої слова. Якщо ти пацієнтові щось наобіцяв і не зробив, тоді чекай, що тебе будуть звинувачувати. Тому не потрібно говорити багато красномовних слів. Завжди потрібно все роз'яснювати заздалегідь пацієнту, потрібно щоб пацієнт і хірург однаково розуміли і чули один одного. Головне повна довіра пацієнта до хірурга і тоді, з упевненістю на 100%, можу сказати, що пацієнт залишиться задоволеним, який буде результат після операції і найголовніше, коли він буде видно.

Наприклад, повноцінно результат ринопластики (пластики носа – - ред.) можна побачити тільки через рік. Початковий результат ні про що не скаже. Так, можна буде побачити, що форма трошки змінилася, але ніс буде набряклий, а значить і форми чіткої ви відразу не побачите. Тому прислухайтеся доктора з першого дня зустрічі з ним і тільки тоді вас чекає успішний результат операції. Коли з часом сходить набряк зі спинки, з кінчика носа, тоді тільки можна побачити остаточний результат. Хтось розуміє, що потрібно чекати, а хтось кожен день пише повідомлення "Де результат?".

Ще один важливий момент – людина повинна бути готова до операції. Один з крайніх випадків: пацієнтка спеціально приїхала з чоловіком з Америки на операцію, пройшла всі аналізи, ми все обговорили, домовилися, і в останній момент вона каже, що сумнівається і не готова. Я в таких випадках ніколи не наполягаю. Якщо людина морально не готова – не потрібно її змушувати. Якщо переконати і зробити операцію – це катастрофа. Обов'язково щось піде не так. Будь-який сумнів – перший крок невдоволення.

– Який чек-ап пацієнту потрібно пройти перед операцією? Які можуть бути медичні протипоказання до пластики?

– Кожен наш пацієнт здає близько двадцяти видів аналізів. Серед них – аналіз крові (загальний і біохімічний), аналіз на гепатит, ВІЛ, обов'язково рентген грудної клітини, ЕКГ, УЗД серця, якщо ринопластика (видозміна форми носа) – КТ придаткових пазух носа.

Крім того, серед протипоказань до операції погане згортання крові, різні тромбози, цукровий діабет, варикозне розширення вен, будь-які гострі запальні захворювання в гострій фазі. Також не можна робити операцію під час менструального циклу.

За 14 днів до операції бажано відмовити від нікотину і алкоголю, а також будь-яких наркотичних речовин! Це сприяє більш швидкому відновленню організму після операції.

–​​​​​​​ Як довго триває підготовка до операції – від першого прийому до зустрічі в операційній?

– Після консультації (першої або їх може кілька) пацієнт записується на операцію. Лист очікування може бути від двох до 4-5 місяців. Якщо ми говоримо безпосередньо про підготовку – великий список аналізів робиться приблизно за два тижні. Далі ми це все дивимося з анестезіологом, якщо немає протипоказань – підтверджуємо дату операції і призначаємо час, який повинен з'явитися пацієнт на операцію. За 6 годин до операції пити і їсти нічого не можна.

– З фотографіями яких відомих особистостей до вас приходять найчастіше?

– Напевно, актриса номер один за частотою запитів – Анжеліна Джолі. "Хочу обличчя Джолі", "хочу губи Джолі", "хочу кут Джолі". Але найчастіше пацієнти не розуміють, що вони дивляться більше на особистість людини, її впізнаваність, а не на зовнішність. Я завжди намагаюся це пояснити, що цей актор/актриса себе в житті створив і це вже бренд.

Різновидів типу особи сотні тисяч, якщо не мільйони. У кожного свій тип особи і потрібно зробити операцію так, щоб це гармонійно поєднувалося, а не давайте приліпити чиєсь, і воно підійде. Ні, так не буває. Не можна ніколи вестися на поводу у пацієнта. Вони не розуміють як це буде виглядати після операції і що їм краще підійде, тому завжди настійно рекомендую, прислухатися до рекомендацій лікаря.

– Яким бачите свій розвиток в Україні? Що в планах?

– Ми не плануємо зупинятися, ні в Україні, ні за кордоном! Зовсім скоро, ви побачите нову клініку в Європі, де ми будемо оперувати, а також клініку в нашій країні, точніше цілий комплекс, який буде місцем відпочинку, нових щасливих облич для десятків тисяч пацієнтів.

– Як вам вдається виходити на міжнародний ринок? За допомогою яких каналів?

– Я вже давно вийшов на міжнародний ринок. Зараз – це велика частина моїх пацієнтів. Є компанії, з якими співпрацюю, є певне сарафанне радіо. Також часто їжджу на профільні семінари, виїзні консультації. Наприклад, нещодавно я проводив консультації в Празі, записалося понад 70 осіб. Чехія, Словаччина, Німеччина, Польща, Румунія, Франція, Швейцарія, Італія та багато інших країн. До нас постійно приїжджають пацієнти з перерахованих вище країн.

– Що порадите тим, хто давно хоче зробити пластику, але ніяк не наважиться?

– Багато хто вважає, що це дорога послуга. Але зараз ринок естетичних послуг досить лояльний. Можна знайти клініку в Києві або передмісті, можна поїхати в іншу країну і зробити за кілька сотень доларів будь-яку операцію.

Також важливо знайти "свого" доктора. Ви повинні бути впевнені в його компетенції і знаходиться на одному енергетичному рівні.

У будь-якому випадку, якщо ви всерйоз налаштовані – потрібно піти на консультацію з хірургом, переконатися в його кваліфікації, порадитися, чи дійсно вам потрібна операція, і тільки потім приймати рішення.