Як швидко прибрати живіт і боки: дієтолог розвіяла поширені міфи тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог перерахувала неефективні методи позбавлення від жиру на проблемних зонах

Живіт і боки – це основні проблемні зони тих, хто худне, які хочеться скорегувати в першу чергу, і чим швидше, тим краще. Жир на цих ділянках йде не охоче. Тому бажаючі прискорити процес вдаються до різних хитрощів, більшість з яких просто неефективні. Дієтолог Тетяна Дік розвіяла в Instagram основні міфи про те, як позбавитися від ненависних "вушок" і обазвестися пресом в найкоротші терміни.

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Якщо у вас не видно прес, значить на животі хороший прошарок жиру, якщо у вас "вушка", "валики" і інші хвилюючі ділянки - це жир, і вам треба худнути. Навіть якщо "зайвої" ваги у вас немає.

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А тепер про методи боротьби:

Вправи "від живота", "для живота", "від боків" і т. д.

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Їх немає. Як? Ось так. Немає вправ від жиру. Немає вправ, які допоможуть вам позбавитися від жиру конкретно в якійсь зоні. Локального жіроспалювання не існує.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Уявімо. Дівчина із зайвою вагою йде качати прес, а ще краще - нахили, нібито від боків.

Що ми маємо? Потовщений прямий м'яз живота - він же "прес", і збільшена талія від цієї дії. А жир залишається, а під ним ваш прес, який ви побачите не скоро, йдучи таким шляхом.

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Жироспалюючі тренування

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Таких теж немає, як і жиронабираючих теж. Будь-яке тренування буде жироспалюючим, якщо ви їсте в дефіциті.

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Чому ж так багато тренувань в інтернеті? Все просто - це контент! І здатність зацікавити тих, хто безуспішно худне.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Суперноваметодика схуднення

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Такої немає, вона одна: знаходишся у дефіциті, їж необхідну норму БЖУ і худнеш! І це не 1200 ккал, так ти з розуму зійдеш і наїсти все, через місяць-інший цієї каторги. Для когось дефіцит і 2500 ккал.

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Це не означає, що не потрібно тренуватися. Просто не потрібно судорожно качати прес в бажанні спалити жир з живота, а акцентувати увагу на багатосуглобні вправи.

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Якщо проблемна зона - живіт, то він і "піде" в останню чергу. Так само і з іншими ділянками. Просто змиріться і чекайте. У когось першим худне верх, у когось- низ. Але це справа часу.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надя Андрєєва запропонувала просту і ефективну вправу для зняття стресу.

До речі, фітнес-тренер Аніта Луценко познайомила з вправами для ідеального преса.