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На сцені "Голосу країни-11" возз'єдналася легендарна українська група: подробиці нового ефіру

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 13:05
На сцені "Голосу країни-11" возз'єдналася легендарна українська група: подробиці нового ефіру На Голосі країни 11 возз'єдналася група Алібі (фото: facebook.com/goloskrainy)
Автор: Анна Кисельова

У неділю, 21 лютого відбудеться п'ятий ефір "сліпих прослуховувань" вокального проєкту "Голос країни-11". На головну сцену популярного пісенного шоу виходять не тільки невідомі раніше таланти, але і знаменитості, раніше вже підкорювали українську сцену.

Про це розповідає ТСН.

Серед несподіваних гостей очікується 65-річний Володимир Каверін, який все життя пропрацював моряком, режисер-постановник Ася Ярмолюк та 24-річний Петро Чернишенко, який вважає музику своїм покликанням. Але на сцені також з'являться і зірки.

Прийдуть на головну вокальну сцену країни й сестри Анна та Ангеліна Завальські, які багато років співали в колективі "Алібі", але поставили дует на паузу. Співачки презентують свій оновлений дует під новою назвою The Alibisisters і заспівають на шоу "Голос країни" пісню в незвичному для себе звучанні.

На сцені &quot;Голосу країни-11&quot; возз'єдналася легендарна українська група: подробиці нового ефіру

Анна та Ангеліна Завальські (фото: пресслужба шоу "Голос країни")

"Після невеликого таймауту в п'ять років, ми повернулися знову на сцену. За цей час у нас були головні проєкти — наші діти. Але потім ми відчули, що вже пора знову зробити щось разом. Таким наш дует ще ніхто не бачив", — розповіли сестри Завальські.

Моряк Володимир Каверін несе українську музику по всьому світу, але порадувати своїм голосом вирішив і співвітчизників. Для сліпих прослуховувань чоловік вибрав хіт групи Hardkiss — "Журавлі".

"Не дивіться на свій вік. Я ще не втратив своїх музичних амбіцій і хочу йти далі й далі. Мене можна назвати справжнім музичним мандрівником. Я був моряком, двічі здійснив навколосвітню подорож і скрізь зі мною була моя гітара", — зазначив учасник.

Володимир каже, що сприймали українську музику на "УРА", але глибоко в душі він зрозумів, що йому не вистачає бачити та відчувати саме українського глядача, тому він повернувся додому.

"Я маю ще чимало творчих планів, тому я тут, на" Голосі країни ", — додав моряк.

На сцені &quot;Голосу країни-11&quot; возз'єдналася легендарна українська група: подробиці нового ефіру

Володимир Каверін (фото: пресслужба шоу "Голос країни")

За втіленням своєї мрії на шоу прийде 24-річний Петро Чернишенко з міста Самбір з унікальним і різноманітним життєвим досвідом. Після строкової служби був патрульним на одному з кордонів з Польщею, а потім — гастарбайтером в Бельгії.

Але музика завжди була важливою частиною життя хлопця, адже він сам пише пісні, навіть записав власний альбом, де на початку пісень читає уривки власних віршів. Для участі в шоу хлопець вибрав пісню Say something групи A great big world.

На сцені &quot;Голосу країни-11&quot; возз'єдналася легендарна українська група: подробиці нового ефіру

Петро Чернишенко (фото: пресслужба шоу "Голос країни")

Також на головну вокальну сцену країни вийде режисер-постановник Ася Ярмолюк з Кривого Рогу. Для "сліпих прослуховувань" Ася обрала хіт Never enough з мюзиклу The Greatest Showman.

До цього ми повідомляли, що на сцені "Голосу країни" заспівав чоловік Ольги Сумської.

Як ми писали раніше, Надія Мейхер вразила своїм виступом, але мережа обурюється.

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