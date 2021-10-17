"Співають всі!": 16-річний одесит переміг у фіналі грандіозного шоу (відео)

За головний приз - 500 тисяч гривень - боролися 14 учасників, але лише одному з них посміхнулася вдача й дісталися найвищі бали від представників зіркової "сотні" суддів на чолі з Наталею Могилевською.

Хто виграв у шоу "Співають всі!" і як пройшов фінальний випуск проєкту - читайте і дивіться у нашому матеріалі далі.

Хто найбільше вразив суддів "Співають всі!"

Наприкінці фінального випуску на сцені залишилось троє найсильніших конкурсантів, серед яких були:

30-річна киянка ODARA (дружина відомого музиканта і композитора Євгена Хмари)

16-річний Муаяд Абдельрахім із Одеси

39-річний бариста зі Львова Ескен Зова.

Учасники зійшлися в останньому вокальному поєдинку, після чого стало зрозуміло - головний приз і почесне звання переможця першого сезону суперпопулярного шоу отримав талановитий юнак Муаяд Абдельрахім.

Муаяд Абдельрахім переміг у шоу "Співають всі!" (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Я вдячний проєкту, адже він розкрив мене і мій потенціал. Я дуже щасливий і хочу висловити подяку кожній людині, яка мене підтримувала", - поділився переможець шоу.

За словами Муаяда, перемога в шоу - це великий крок вперед і величезний поштовх.

"Чомусь я впевнений, що цей проєкт мені дуже допоможе в подальшому становленні. Зі свого боку, можу точно сказати - я працюватиму ще більше, ставатиму кращим і в жодному разі не залишу цю справу", - сказав юнак.



Додамо, що у півфіналі "Співають всі!" кілька тижнів тому Муаяд Абдельрахім вразив усіх виконанням пісні "Люди, як кораблі".

Відео його виступу зібрало більше 200 тисяч переглядів.