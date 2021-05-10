Сніжана Бабкіна згадала минуле: "спочатку плакала, а потім усвідомила"
Дружина Сергія Бабкіна Сніжана відверто розповіла про свої студентські роки.
За лаштунками інтелектуально-розважального шоу "Де логіка?" на Новому каналі вона поділилася, який важливий урок винесла з того періоду.
Такою філософією керується і до сьогодні. А ще намагається прищепити таку думку дітям.
"Зі студентських років я винесла для себе один важливий урок. Все, що відбувається у житті, так і має бути. Я - харків’янка, навчалася у Києві в університеті імені Карпенка-Карого на акторському курсі. Одразу почала працювати у театрі, і мріяла, що назавжди залишуся жити у столиці. Мені дуже подобається Київ. Але на четвертому курсі мені за певних обставин потрібно було поїхати до Харкова, тож я залишила розписку в інституті, що повернуся за рік", - говорить Бабкіна.
Врешті Сніжана інститут таки закінчила, але в Київ жити не повернулася, бо зустріла Сергія.
"Ми разом залишились у Харкові. Тоді я розчарувалася. Плакала, вважаючи, що це крах моєї кар’єри, і що все закінчилося. Та все ж життя завжди виводить нас туди, куди нам потрібно. Коли я це усвідомила, було прикольне відчуття. Вважаю, що потрібно прищеплювати таку думку дітям", - додала вона.
Фото: Сергій і Сніжана Бабкіни (прес-служба Нового каналу)
Раньше дружина Бабкіна назвала його підкаблучником і зробила заяву.