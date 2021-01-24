Нові судді, роботи за лаштунками і онлайн-кастинг: чим здивує 11 сезон шоу "Голос країни"

Тренери шоу "Голос країни. Перезавантаження" 11 сезон (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

24 січня на телеканалі "1+1" о 21:00 стартує одинадцятий сезон вокального шоу "Голос країни". Організатори проєкту підготували чимало сюрпризів. Тренери шоу вже назвали його найбільш стильним і модерновим серед інших. Чого чекати глядачам від оновленого шоу "Голос країни. Перезавантаження" – читайте нижче.

Перший сюрприз – оновлений склад тренерів шоу. Ними стануть відомі українські артисти Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва. Так, крісло Позитиву в новому сезоні займе Олег Винник. Про це йдеться у програмі "Сніданок з 1+1".

Другою важливою зміною став формат кастингу. Повідомляється, що він проходив повністю в онлайн-режимі. У новому сезоні змінилася також сцена, а за лаштунками учасникам мікрофон подавав робот. Його "побратим" допомогав дезінфікувати руки учасників і перевіряти всім температуру.

Олег Винник сказав, що участь в шоу стане для нього новим досвідом, який підходить його професії. В першу чергу, для нього це професійне шоу.

"Голос повинен бути наповненим почуттями, мати фундамент і зерно, а також ту річ, яка називається любов'ю", – сказав він.

Надя Дорофєєва назвала нинішній сезон непристойно стильним. Їй було складно вибрати конкурсантів, тому що на кожному учаснику хотілося натискати на кнопку.

"В команді небагато місць і доводилося стримувати себе, щоб не натискати кожен раз", – розповіла співачка.

Постійний тренер "Голосу" Діма Монатік вважає, що цей сезон буде надпотужним вокальним боєм. А рекордсменка-переможець шоу Тіна Кароль назвала цей сезон "перезапуском і перезавантаженням".

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла про зйомки шоу "Голос країни".