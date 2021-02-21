Маска 5 випуск: яка відома українська зірка покинула шоу

У 5 випуску вражаючого шоу "Маска" судді та глядачі обрали 2 учасників, що потрапили в номінацію. Серед головних претендентів на розгадку виявилися Сонце і Коза. Особистість останньої судді вирішили розкрити в минулому випуску. Хто опинився під маскою – читайте нижче.

Під час голосування судді та глядачі повинні були визначити, хто залишиться в шоу і продовжить дивувати, а хто потрапить у номінацію. Першим претендентом на відкриття стало – Сонце. У другій частині – Коза.

Далі глядачі повинні були обрати між Сонцем і Козою: хто проходить у наступний ефір, а хто знімає маску і називає своє ім'я. Після фінального голосування перемогу здобуло Сонце. Коза програла в цьому поєдинку і змушена була покинути шоу, показавши перед тим своє обличчя.

Коза на шоу "Маска" (фото: пресслужба шоу "Маска")

У минулих ефірах витівниця Коза вражала своїм гумором та великим діапазоном. DZIDZIO бачив у ній свою куму Олю Цибульську, а Оля Полякова була впевнена, що там Ніна Матвієнко. А ще звучали версії, що це можуть бути солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон, співачка Алла Кудлай і телеведуча Леся Нікітюк. У п’ятому ефірі гіпершоу «МАСКА» Коза зізналась, що їй більше 30 років, і дала ще кілька підказок про себе.

На сцені шоу героїня виконала запальну "Коломийку" Руслани. DZIDZIO зазначив, що в цьому образі може ховатися сама переможниця Євробачення. Але Настя Каменських та Андрій Данилко переконані, що це точно не співачка. Втім, найбільшу кількість разів детективи називали ім'я саме Олі Цибульської, тому Коза поцікавилася, чому це вони не вважають Цибульську співачкою.

"Ось, вона тільки що здала! Так могла відреагувати тільки Цибульська. Вона себе так і називає – співоча ведуча", – заявила Полякова.

Насправді ж в образі Кози майстерно замаскувалася психолог Наталія Холоденко. Всі були вражені, що в шоу "Маска" вона розкрилася ще і як співачка, тому за лаштунками журналісти поцікавилися, чи не планує вона записати дебютний альбом.

Під маскою виявилася Наталія Холоденко (фото: пресслужба шоу "Маска")

"Все можливо, чому б ні?! Кізоньці ще є, що побекати в цьому світі, – відповіла Наталя Холоденко та поділилась враженнями від участі в шоу. – Я ніколи професійно не займалась вокалом, тому цей проєкт – експеримент над собою, щоб перевірити, на що я здатна. Скажу чесно – перша панічна атака в моєму житті відбулась у цьому костюмі. Мені раніше люди казали, мовляв серце стискає, тиск піднімається. А я не розуміла цього. Але коли вперше одягла цю маску, думала, що серце зупиниться. Тоді я на собі відчула проблеми моїх клієнтів", – відповіла Наталія Холоденко та поділилася враженнями від участі у шоу.