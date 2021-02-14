Думали, що Пава – чоловік: у шоу "Маска" розсекретили ще одну зірку

У суботу, 13 лютого, в кінці четвертого випуску музичного шоу "Маска" судді розкрили особистість ще одного з учасників. У номінації з Носорога і Пави зоряні детективи обрали зняти маску з останньої. Під нею виявилась Ірина Федишин, хоча в самому початку один з детективів взагалі припустив, що під маскою ховається чоловік.

В кінці шоу за результатами голосування зоряних детективів і глядачів гіпершоу "Маска" в номінацію потрапили Пава і Носоріг. Нагадаємо, що у фінальному голосуванні беруть участь лише глядачі шоу "Маска". Їх голоси вирішальні. Так, викрити себе довелося Паві. Зоряні детективи проєкту були впевнені, що в чудовому костюмі ховається Альона Вінницька, але виявилося, що це Ірина Федишин.

Варто нагадати, що серед зоряних детективів - Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, Настя Каменських та Андрій Данилко. Як розповіла сама розсекречена знаменитість, підказок, щоб розгадати її особистість, було достатньо.

"Що ж це ви так? Не впізнали Іру Федишин! Я тут ображалася, думала навіть підказати! DZIDZIO, ми ж разом пили каву, я думала ти мене точно впізнаєш! Найбільше хвилювалися за ноги, особливо продюсер, говорив: "Сховайте їй ці ноги, тому що її відразу розкусять!". А Оля Полякова під час першого ефіру висловила припущення, що це чоловік. Я відразу заспокоїлася – по ногах не впізнали", – зізналася Ірина Федишин на сцені шоу "Маска".