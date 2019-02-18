Щелепа відвисне: Маша Єфросиніна заінтригувала прем'єрою шоу (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча запевнила, що поряд з нами знаходяться дивовижні люди

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка недно зворушливо привітала свою доньку Нану з днем народження, анонсувала прем'єру шоу "Дивовижні Люди". У неділю, 17 лютого, вона опублікувала в Instagram відеоролик майбутньої передачі та запевнила фанатів, що це буде незабутньо.

Зазначається, що шоу покажуть у суботу, 23 лютого, о 21.00 на телеканалі "Україна".

Єфросиніна написала, що передача доведе глядачам, що неможливого не існує, і всі ми живемо в дивовижний час поряд з унікальними людьми.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Також знаменитість заінтригувала своїх підписників, що шоу "змусить вашу щелепу відвиснути".

Скрін: instagram.com/mashaefrosinina

У коментарях до її повідомленням користувачі мережі відзначають, що будуть дивитися передачу, як мінімум, від величезної любові до самої Маші:

"Буду дивитися! Там є дивна людина - і це ви, Машенька!";

"Дуже чекаю на це шоу, думаю, буде дуже цікаво";

"Подивлюсь телевізор заради тебе, хоча ТБ зовсім не дивлюся"...

Нагадаємо, днями телеведуча Маша Єфросиніна здивувала гарячим фото з чоловіком у День святого Валентина.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна у Парижі поділилася душевним одкровенням і неймовірним емоційним ефектом від перегляду кінофільму.

Також ми писали, що Єфросиніна умилила "весняним" фото із молодшою сестрою Лізою Ющенко.