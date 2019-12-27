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Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Lite » Стиль життя 27.12.2019 - 10:48
Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)
Тренер Іраклі Макацарія з переможцями (фото: СТБ)

Вже доступні фото всіх учасників Зважені та щасливі 9 сезон після схуднення

26 грудня на телеканалі СТБ відбувся грандіозний фінал дев'ятого сезону найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія.

Фінальне зважування сезону вразило всіх неймовірними перевтіленнями учасників! Переможцями цього сезону стала команда рожевих. Паша і Наташа заслужено здобули перемогу, скинувши 141 кг, що в процентному співвідношенні – 47% від власної ваги. Павло Назаренко прийшов на проект з вагою 182 кг і скинув 85 кг. У Наталі Кириленко було 118 кг і вона скинула 56 кг. Тренер – Іраклі Макацарія. Крім перемоги в шоу і призу в сумі 300 тисяч гривень, Павло зробив пропозицію Наталці на сцені фіналу!

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Павло Назаренко до і після схуднення

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Наташа Кириленко до і після схуднення

"Ми дуже сподівалися і вірили, але все одно було величезне хвилювання. Коли назвали проценти, було неймовірне відчуття щастя, гордості і вдячності нашому тренеру Іраклі, що він в нас повірив, дав нам шанс, і ми його не підвели", - поділилися враженнями від перемоги Наташа і Паша.

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Паша і Наташа

Другим фіналістам Тамарі Мумладзе і Євгену Москаленко не вистачило зовсім трохи, щоб здобути перемогу. Вага Тамари тепер – 71 кг при початкових 123 кг, а Євгенія - 79 кг при початкових 150 кг. Загальний відсоток команди коричневих – 45,05%.

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Тамара Мумладзе

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Євген Москаленко

Домашнє схуднення виграла підопічна Марини Боржемської – Людмила Чаднова з жовтої команди. Вона прийшла на проект з вагою 144 кг, скинула 76 кг – це 52,78 % від власної ваги! Крім нової внутрішньої і зовнішньої життя Люду отримала приз у розмірі 100 тисяч гривень.

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Людмила Чаднова

Також на фіналі виступила TAYANNA, яка стала помічником у пропозиції руки і серця.

Команда Іраклі Макацарія

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Михайло Воробйов, 158 кг – 106 кг (32,91%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Альона Гребенюк, 107 кг – після 77 кг (28,04%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Сергій Бовтюк, 148 кг – після 112 кг (24,32%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Микола Крицький, 223 кг – після 167 кг (25,11%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Лала Алієва, 178 кг – після 125 кг (29,78%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Руслан Садовий, 129 кг – після 91 кг (29,46%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Інна Мазура, 100 кг – після 57 кг (43%)

Команда Марини Боржемской

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Катерина Лук'яшко, 127 кг – після 85 кг (33,07%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Олександр Гончаров, 167 кг – після 82 кг (50,9%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Анна Богачова, 123 кг після 75 кг (39,02%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Микола Ворошнов, 220 кг – 141 кг (35,91%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Рима Пенджиєва, 122 кг – після 112 кг (8,2%)

Зважені та щасливі 9 сезон: переможці проекту скинули 141 кг на двох і побралися (фото)

Тарас Яцемирский, 174 кг – після 126 кг (27,32%)

Заповнюйте анкету на наступний сезон і міняйте своє життя на краще!

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 17-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 17 від 19.12.2019

П'ятеро найсильніших учасників шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 17 від 19.12.2019 зійдуться в останньому протистоянні за місце у фіналі. Щоб потрапити на зважування, їм доведеться перенести на собі втрачену вагу всіх учасників сезону, зрушити з місця 5-тонний літак і протягнути його цілих півтора кілометра, а на завершення – стрибнути з парашутом.

Як герої будуть справлятися з найскладнішими завданнями? Чи зможе жовта Люду дійти до фінішу в поодинці? І погодиться багаторазовий переможець конкурсів Женя стрибнути з парашутом, якщо з дитинства боїться висоти? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться онлайн Зважені та щасливі 2019 випуск 17 і розкрийте секрет, хто пройде у фінал?

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