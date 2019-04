Зустрічайте нове обличчя нового RENAULT KADJAR

Лів - віртуальний амбасадор Renault Kadjar

Вперше в автомобільному світі! Бренд Renault спільно з агенцією Publicis Conseil створили власного віртуального амбасадора для презентації нового кросовера Renault Kadjar.

Один із трендів сучасності – поділ світу на реальний та віртуальний, межа між якими поступово стирається. Бренд Renault спільно з агенцією Publicis Conseil вперше в автомобільній історії ризикнули об’єднати віртуальне і реальне шляхом створення віртуального персонажа, що стала головним обличчям нового Renault Kadjar.

Для рекламної кампанії нового Renault Kadjar бренд Renault створив власного віртуального амбасадора - дівчину на ім’я Лів, яка об’єднує згенеровані комп’ютером образи, щоб стати ближчою до реального світу завдяки цікавому, насиченому досвіду керування новим Renault Kadjar.

Віртуальний амбасадор Renault Kadjar - дівчина по імені Лів

Сьогодні у кожного з нас є віртуальне життя в соціальних мережах та реальне життя. Людина у середньому проводить у соціальних мережах близько 2 годин і майже 6 годин в Інтернеті загалом (за даними Digital in 2018 Global Overview, We Are Social). Однак все більшої популярності набуває тенденція повернення до реальніших стосунків, які демонструють нашу істинну сутність. Це доводить космічна швидкість, з якою поширюється спілкування в соціальних мережах, адже нам кортить поділитися справжніми подіями з віртуальним світом.

"Це суть діяльності Renault. Ми завжди створювали авто для реальних потреб людей і покращення їхнього життя та розширення меж..."Жага до життя" — наш девіз, і ми його демонструємо. Ось чому ми вирішили запустити новий кросовер Renault Kadjar з використанням інновацій. А що може бути кращим, ніж коли за його кермом опиниться віртуальний амбасадор, який реально продемонструє нам досвід керування?" — зауважує Гелль Льо Груєк, директор з маркетингових комунікацій Renault в Європі.

Новий Renault Kadjar — це кросовер, який втілює суть бренда Renault: створення автомобілів для реальних людей і реальних подорожей. Він має всі необхідні характеристики: яскравий дизайн, просторий та комфортний салон, бензинові й дизельні двигуни для більшого задоволення від поїздки, передній та повний приводи.

У рекламній кампанії нового Renault Kadjar, яка стартує в Україні з 1-го квітня, вперше в автомобільній індустрії з’явиться віртуальний амбасадор Лів, якій доведеться керувати справжнім кросовером в реальному житті.

Запускаючи власного віртуального амбасадора, Renault хоче продемонструвати реальність відчуттів за кермом нового Renault Kadjar, і хоча Лів — штучно створений образ, її досвід надихає своєю беззаперечною реальністю.

Під час керування новим Renault Kadjar Лів поступово оживає, усе більше перетворюючись на людину і, врешті-решт, стаючи нею.

Три питання до віртуального амбассадора Лів

Хто ти?

"Привіт, мене звати Лів. Я віртуальний персонаж, ретельно створений компанією Renault, щоб навчити мене емоцій. Я не знаю, скільки мені років, тож про це краще не говоритиму. Гадаю, я все більше захоплююся подорожами. Нещодавно я це зрозуміла. Завдяки своїй віртуальності я маю повне уявлення про світ! Але зрештою чого варте це знання без досвіду?"

Чому тебе назвали Лів?

"Тому що це гарно! Хіба не так? Лів означає "життя". Суть Renault - "Пристрасть до життя" ("Passion for life"), ця ідея є в усьому, що створює цей бренд. Тому Renault Kadjar - це довершений автомобіль для такого життя, супутник в усі куточки світу... Цілком природно, що я теж перейняла цей дух. Принаймні мені так пояснили. Інші кажуть, що моє ім’я означає "захист", тож не дивно, що саме я представляю цей кросовер!"

Це твоя перша рекламна кампанія?

"Так, перша! Я вважаю, що мені дуже пощастило. Я й гадки не мала, що зможу стільки всього відчути! А всі ці люди, які дбали про мене й цікавилися мною... Це так мило! Більше про мене ви можете побачити на відео"

Новий Renault Kadjar. Рушай за покликом життя!

4-й рік поспіль бренд RENAULT займає 1-е місце на автомобільному ринку України. Компанія Renault в Україні займає лідируючі позиції завдяки широкому модельному ряду, конкурентним цінам, власній програмі кредитування Renault Фінанс та кваліфікованій дилерській мережі.

Про Groupe Renault

Groupe Renault виробляє автомобілі з 1898 р. Сьогодні це транснаціональна група, яка об'єднує кілька марок, яка продала майже 3,88 млн автомобілів в 134 країнах в 2018 р. Група має 36 виробничих майданчиків, 12 700 точок продажів і більше 180 000 співробітників.

Для того, щоб відповідати серйозним технологічним вимогам майбутнього і продовжувати свою стратегію прибуткового зростання, Група зосереджується на міжнародному зростанні і забезпеченні взаємодоповнюваності п'яти своїх марок (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine і LADA), розвитку електричного транспорту та співробітництву з Nissan і Mitsubishi . Повернувшись в Formula-1 зі своєю заводською командою і активно беручи участь в Formula-E, Renault демонструє, що вважає автоспорт важливим фактором розвитку інновацій та розширення пізнаваності марки.