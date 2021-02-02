Віталій Козловський поскаржився Єгоровій на рідний Львів: мене обзивали там "москалем"

Віталій Козловський розповів, за що його ображали у Львові (фото: facebook.com.vitaliy kozlovskiy)

Український співак Віталій Козловський розповів, як його в дитинстві ображали у рідному Львові за те, що він розмовляв російською мовою. За словами артиста, у дитячому садку його образливо називали "москалем". Але тоді він ще не розумів цих знущань.

Про це Козловський розповів в інтерв'ю ведучій Сніжані Єгоровій на YouTube, яка вже не раз відрізнялася своїми скандальними висловлюваннями проти України.

"Коли я пішов в дитячий садок, у мене українська кульгала. І, прийшовши в дитячий садок, я, як будь-яка відкрита дитина, зі всіма розмовляв так, як я розумів, як мене вчили вдома це робити. Я говорив російською. Мене всі називали "москаль", "ти москаль!". Мене це спочатку зовсім не ображало. Але коли говорили зі всією зневагою і ненавистю, я думав: "За що? Що поганого я зробив? Тільки тому, що я говорив російською, бл ...?" - поскаржився Єгоровій Козловський.

Потім Козловський адаптувався в дитячому колективі. Він повідав, що його "травили" за російську мову діти, а виховательки завжди добре до нього ставилися.

Співак поділився з Єгоровою, що ріс у родині, де говорили українською мовою, і російською, але тон задавала його мама. Вона говорила російською.

Віталій Козловський поскаржився Єгоровій на Львів

Як ми раніше повідомляли, українська ведуча Сніжана Єгорова, яка потрапила в скандал зі своїми антиукраїнськими висловлюваннями, знову вирішила висловитися на тему російської та української мови.