ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ведучий "плюсів" вивів у світ красуню дружину: "родина - найголовніше у житті"

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 20:19
Ведучий "плюсів" вивів у світ красуню дружину: "родина - найголовніше у житті" Святослав Гринчук зі своєю коханою дружиною Христиною (фото: прес-служба 1+1)
Автор: Володимир Костирін

Відомий український журналіст, ведучий ранкових випусків ТСН Святослав Гринчук вийшов у світ зі своєю коханою дружиною Христиною. Це сталося під час щорічної сімейної премії "Родина року".

Дивіться фото щасливого подружжя у нашому матеріалі нижче.

На урочистий вечір Свят прийшов у строгому чорному костюмі й білій рубашці, образ вже традиційно доповнив яскравими шкарпетками зі своєї колекції - червоного кольору з перцями в тон елегантного метелика.

Ведучий &quot;плюсів&quot; вивів у світ красуню дружину: &quot;родина - найголовніше у житті&quot;Ведучий &quot;плюсів&quot; вивів у світ красуню дружину: &quot;родина - найголовніше у житті&quot;

Святослав Гринчук (фото: прес-служба 1+1)

А його дружина з’явилась у довгій шифоновій сукні синього кольору - легкі локони і вечірній макіяж завершили лук.

Ведучий &quot;плюсів&quot; вивів у світ красуню дружину: &quot;родина - найголовніше у житті&quot;

Христина Гринчук (фото: прес-служба 1+1)

"Це дійство, що надихає, з основним меседжом - родина - найголовніше у житті кожної людини. Під час нагородження почув кілька вражаючих історій українських родин. Як наприклад сім'ї - Юсан, що опікується 18-ма дітьми, і Брагинці, що усиновили 11-тьох малюків та подарували їм свою любов та турботу. Велика гордість і повага до людей, які усвідомлено беруть на себе таку відповідальність і показують, як може бути по-іншому", - прокоментував Гринчук.

Ведучий &quot;плюсів&quot; вивів у світ красуню дружину: &quot;родина - найголовніше у житті&quot;

Святослав Гринчук зі своєю дружиною (фото: прес-служба 1+1)

Зауважимо, що подружжя вже давно є знаковими гостями серед українських селебрітіз на світських заходах.

Ведучий &quot;плюсів&quot; вивів у світ красуню дружину: &quot;родина - найголовніше у житті&quot;

Святослав Гринчук з родиною Тимура Мирошниченка (фото: прес-служба 1+1)

Ведучий &quot;плюсів&quot; вивів у світ красуню дружину: &quot;родина - найголовніше у житті&quot;

Святослав і Христина з чоловіком Валентини Хамайко Андрієм Оністратом та їх сином Андрійком (фото: прес-служба 1+1)

Раніше ми писали про те, що у Луцьку 41-річна українка народила вже 17-ту дитину. Мати-героїня зізналася, що неймовірно щаслива.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя семья премия ведущий
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантину
Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантину