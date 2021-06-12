Вакарчук і Ляля Фонарьова на початку сімейного життя: історія кохання і рідкісні фото
Святослав Вакарчук шокував рішенням розлучитися з дружиною Лялею Фонарьовою після понад 20 років спільного життя в гармонії. Ніжні стосунки зі своєю музою і єдиною коханою 46-річний лідер "Океан Ельзи" і колишній народний депутат ретельно оберігав від папараці та вкрай рідко відкривав завісу сімейного життя.
Ще недавно артист ділився секретом щасливого шлюбу, назвавши повагу і взаємність головними складовими особистого життя. І ось сьогодні зізнався, що тепер їх з Лялею "дороги розійшлися".
Яка історія кохання Вакарчука і Фонарьової, і як зароджувалася їх спільне сімейне життя - читайте в нашому матеріалі нижче.
Близькі музиканта розповідали, що Святослава і Лялю пов'язав разом "Океан Ельзи". Так, романтичні стосунки пари зародилися на початку кар'єри рокерів під час гастролей, і фактично їх кохання - чи не "ровесниця" з історією групи, яка була створена 12 жовтня 1994 року у Львові.
Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова на відпочинку у Венеції в 2006 році (фото: viva.ua)
Фонарьова (старша за Вакарчука на 2 роки) була випускницею Лондонської школи стилістів Toni & Guy, жила і працювала в Британії близько двох років. Вона допомагала "океанам" і була відповідальна за їх імідж, була стилістом і фотографом групи, пізніше стала арт-директором. Закохані постійно була разом - і вдома, і на концертах, і на репетиціях.
Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова полюбили один одного ще в 1990-х (фото: Rustars)
У Лялі в той час вже була дочка Діана від шлюбу з бізнесменом зі Львова, власника мережі перукарських салонів Володимиром Тарасюком. Дівчинка народилася 14 липня 1993 року.
Своїх дітей у Вакарчука від шлюбу з Фонарьовою немає, але падчерку, яка скоро відзначатиме 28-річчя, рокер любить, як власну дитину.
Діана отримала блискучу освіту, вона навчалася в Києві в гімназії імені Лесі Українки №117, а потім у Київському інституті міжнародних відносин (КІМО) при університеті імені Тараса Шевченка, по закінченню якого стала фахівцем з міжнародної інформації. У грудні 2018 року закінчила Ноттінгемський університет у Британії та отримала диплом магістра. Дівчина займається маркетингом в моді та дизайні, і частково вона в команді розробників.
Святослав Вакарчук з дружиною і дочкою (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Прийомна дочка Святослава Вакарчука Діана (фото з соцмережі)
Навіть коли група "Океан Ельзи" домоглася величезної популярності, завоювала любов мільйонів меломанів і потрапила під пильну увагу преси, Вакарчук продовжував оберігати від софітів своє особисте життя.
Тільки в 2015 році стало відомо, що пара зв'язала себе узами шлюбу. Церемонія відбулася у Львові у вузькому колі, і, як розповідав клавішник гурту Мілош Єліч у своїй соцмережі, це було "скромне весілля". Так, закохані просто розписалися і не влаштовували гучної урочистості.
Фото: Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова не афішували стосунків
Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова (фото: ivona.bigmir.net)
До одруження Святослав і Ляля жили разом близько 15 років.
Одного разу в інтерв'ю журналу Viva! В'ячеслав зазначив, що, на його думку, "всі шлюби укладаються на небесах", а не в РАГСах.
Ляля Фонарьова і Святослав Вакарчук (фото: joinfo.ua)
Своїй коханій фронтмен "Океан Ельзи" присвятив багато пісень, а в кліпі на зворушливий хіт "Холодно" також знялася сама Фонарьова.
Відео: Океан Ельзи - Холодно
Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова (фото: karavan.ua)
Зараз, розповідаючи про рішення розірвати стосунки, музикант і політик, волонтер і громадський діяч наголошує, що вони з Лілею "завжди були, є і будемо близькими людьми".
"Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, ми пройшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу дочку Діану. Вдячний за все", - написав Вакарчук у Facebook 12 червня.
Святослав Вакарчук з дружиною Лялею Фонарьовою на концерті Стінга в 2011 році в Києві (фото: tochka.net)
Також лідер "Океан Ельзи" попросив з повагою поставитися до свого і Лялі особистого простору, і "утриматися від додаткових питань і дискусій з цього приводу".
Святослав додав, що життя триває, і все буде добре.
Фото: Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова прожили разом у шлюбі більше ніж 20 років
Раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук похвалився талантами своєї дорослої дочки, яка разом з командою створила кліп для пісні "Океану Ельзи".