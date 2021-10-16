Успіхи на любовному фронті забезпечені: жіночий гороскоп з 18 по 24 жовтня

Гороскоп на жовтень 2021 говорить про те, що друга половина місяця стане більш вдалою і щасливою, ніж перша. Планети знову почнуть повертатися у свій звичайний рух і це дасть поштовх до того, що багато складні ситуації почнуть вирішуватися, а в особистих відносинах настане спокій і гармонія.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 18 по 24 жовтня. Про це інформує SlovoFraza.

Овен

Якщо ви давно хотіли покінчити зі шкідливими звичками, не пропустіть сприятливий період на цьому тижні. Життя Овнів почне змінюватися в кращу сторону майже у всіх сферах, потрібно лише чітко сформулювати свої мрії та слідувати ретельному плану. Важливими будуть будь-які дрібниці та ситуації.

Телець

Юпітер вийде з ретроградного руху, і Тельці зможуть перемогти свої найгірші риси характеру. Для представниць цього знака почнеться найсприятливіший період, і вони зможуть стати набагато успішніше і продуктивніше. А зірки додадуть їм шарму і чарівності, які зроблять Тельців більш привабливими для протилежної статі.

Близнюки

Найближчими днями Близнюкам рекомендується показати світу свої найкращі сторони та зайнятися тим, що вони вже давно відкладали. Досягти успіху буде реально в будь-якій сфері життя. Тиждень буде насичений і категорично не можна витрачати час даремно. А зірки допоможуть зміцнити енергетику і стати сильнішими психологічно.

Рак

Найважливішим для Раків цього тижня стане сила слова. Якщо вони хочуть кохання - потрібно про нього говорити. Якщо досягти успіху у фінансах - обговорювати роботу і бізнес. Астрологи рекомендують всі сили та душу в те, що для них є найважливішим. А зайнятися на цьому тижні потрібно тим, що гріє і надихає.

Лев

Закінчення періоду ретроградного Меркурія 18 жовтня виведе Левів з чорної смуги. Можливо, їм доведеться звернутися за допомогою до когось із близьких або друзів. Постарайтеся не проявляти зайву самостійність, зараз вона до добра не доведе. Довіряйте своїй інтуїції, це допоможе досягти нових висот.

Діва

Гармонія в будинку на цьому тижні стане запорукою успіху. Гармонія всередині та зовні благотворно позначиться на настрої та здоров'ї Дів, а також на настрої та здоров'ї найближчих людей. Якщо щось піде не за наміченим планом, не зривайтеся і не зліться. Навчіться бути мудрішими та витягувати корисні уроки з будь-якої ситуації.

Терези

Почніть кожен день цього тижня з любові до всього світу і самої себе. Це допоможе залучити більше удачі та позитиву в життя, і значно підвищить привабливість і харизму. Навчіться відокремлювати важливе від напускного і розставляти пріоритети у своєму житті.

Скорпіон

Зірки та планети рішуче налаштовані зараз виконувати всі ваші мрії, скористайтеся цим шансом. Налаштуйтеся на потрібну хвилю і не слухайте думку інших людей з цього приводу. Люди можуть бути недоброзичливими, песимістичними та заздрісними. Спілкуйтеся з тими найближчими днями, кому ви дійсно довіряєте.

Стрілець

Найближчими днями Стрільцям потрібно стати більш енергійними та активними, щоб встигнути зробити всі свої справи, впоратися з обов'язками й роботою точно в строк. Жінкам в особистих відносинах варто бути уважніше через суперниць на горизонті. Також остерігайтеся заздрісних людей і будьте уважні.

Козоріг

Планети допоможуть Козерогам в найближчий тиждень стати кращою версією самої себе і виконати всі бажання. Тиждень прекрасно підходить для романтичного відпочинку з коханим чоловіком. А тим, хто ще знаходиться в пошуку своєї половинки, варто пам'ятати про те, що удача не посміхається двічі.

Водолій

Перестаньте пускати негативні думки у свій простір і лаяти себе за помилки в минулому. Це може притягнути неприємності у ваше життя. Найнебезпечнішим днем на цьому тижні стане 20 жовтня – в цей день негативні думки можуть швидко здійснитися. В повний місяць не покидайте свою зону комфорту, не витрачайте багато грошей, не затримуйтеся на роботі.

Риби

Найближчими днями Риби можуть натрапляти на труднощі на своєму шляху. В кінці тижня інтерес до поставлених цілей і завдань може піти на спад. Може з'явитися внутрішнє занепокоєння і тривога. Не думайте багато про своє минуле, щоб не залучити у своє життя негативні події.