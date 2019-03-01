Ульотна музика і нестримні веселощі: куди піти в Києві у березні

Колаж РБК-Україна

Ми розповідаємо вам, де провести вільний час і куди сходити в березні

Весна тільки вступає у свої права. Кращі концерти і заходи березня вже заявлено і зібрано в окремій добірці, спеціально для тих, хто не може сидіти без діла і бажає отримати максимум емоцій від культурного життя столиці.

Enter Shikari

Stereo Plaza

2 березня, 20:00

Вартість: 850-1500 грн (купити квитки)

4 альбоми, 16 синглів, тисячі шанувальників – великі та неповторні Enter Shikari можуть похвалитися творчою свободою і кредитом довіри від фанатів. Ці музиканти відомі непереборною тягою до експериментів зі звучанням, тому кожен наступний реліз так сильно відрізняється від попередніх альбомів. Їх унікальний стиль — вкраплення електронної музики з пост-хардкором, а живі виступи заряджають немислимим драйвом і енергією. Хочете підзарядитися? Тоді зустрічайте весну на концерті Enter Shikari в клубі Stereo Plaza!

Enter Shikari

Tiesto

Stereo Plaza

3 березня, 21:00

Вартість: 1349-5499 грн (купити квитки)

Якщо вас запрошують на концерт діджея Тієсто, то погоджуйтеся не роздумуючи. Один з кращих електронних музикантів планети, культурний феномен, філантроп, композитор, продюсер та діджей №1 за версією ряду авторитетних видань – всі гучні регалії нідерландський музикант підкріплює справою. Якщо ви любите музику в стилі "електро", то радимо поспішати за квитками. Якщо хочете втратити дар мови від епічного шоу – поспішайте за квитками. Навіть якщо ви раніше ніколи не цікавилися електронною музикою, але відкриті новому досвіду, то швидше за-все потрапите на кращу вечірку в своєму житті.

Tiesto

Балет Сухішвілі

Палац "Україна"

7-10 березня, 19:00

Вартість: 700-1950 грн (купити квитки)

Третє покоління найкращих грузинських танцюристів продовжують справу великого батька-засновника балету Сухішвілі, якому вдалося з народного танцювального ансамблю Грузії створити світовий культурний феномен. Мільйони глядачів чекають їх виступи, а самі танцюристи без відпочинку гастролюють по всіх закутках планети. Історія дружніх відносин Національного балету Грузії з Києвом почалася давно, але з кожним роком стає тільки міцніше. В цьому році балет Сухішвілі дасть у Палаці "Україна" кілька виступів поспіль – з 7 по 10 березня, так що поспішайте за квитками, поки вони ще є в наявності!

Балет Сухішвілі

Запальна Масляна

ВДНГ

9-10 березня

Вхід безкоштовний

Хочете стати частиною традиційних народних гулянь на Масляну? Тоді приходьте 9-10 березня до парку на ВДНГ! На вибір млинці з найрізноманітнішими начинками, смачний фудкорт, романтичний каток і велика кількість розваг, конкурсів, змагань! Покажіть силу в перетягуванні каната, вигравайте призи, розважайтеся і смачно їжте млинці - це чи не найкращий спосіб зустріти весну належним чином? Родзинкою святкування стануть виступи популярних українських гуртів, серед яких Ірина Федишин, співачка Alyosha та багато інших!

Alyosha

On-The-Go

Caribbean Club

16 березня, 19:00

Вартість: 350-750 грн (купити квитки)

Амбіційна інді-поп група з Тольятті регулярно приїжджає з концертами до України, та незмінно дивують фанатів новими амплуа. Їх музика досить багатогранна, щоб кожний живий виступ відрізнявся від попереднього. Цього разу колектив підготував кілька приємних сюрпризів для українських шанувальників. Перший: On-The-Go відіграють улюблені пісні та альбом "Origins" в супроводі струнного квартету, що урізноманітнює музичну палітру настроїв. Другий: спеціальним гостем вечора стане чарівна електро-поп група Наадя.

On-The-Go

P.O.D

Stereo Plaza

17 березня, 19:00

Вартість: 1111-2200 грн (купити квитки)

Українські слухачі не звикли до того, що коріння популярних рок-груп можуть тягнутися з релігійних громад, а в Америці жанр "християнського року" вже довгі роки користується заслуженим попитом! Але P.O.D пішли ще далі. Чисто умовно їх стиль можна назвати "християнським репкором", але колектив використовує таку велику кількість музичних технік та стилів, що жанрове розмаїття вразить навіть завзятих меломанів. До Києва P.O.D приїдуть з презентацією альбому "Circles", який вийшов в листопаді 2018 року. До 17 березня залишається досить багато часу, щоб послухати їх новий реліз, остаточно стати фанатом та увірватися до клубу Stereo Plaza на концерт американців.

P. O. D

Madchild

MonteRay Live Stage

19 березня, 20:00

Вартість: 590-1190 грн (купити квитки)

Реп - найпопулярніший жанр музики на даний момент, але українські виконавці ще набираються наснаги і рішучості, щоб поділитися своєю творчістю. Доведеться слухати зарубіжних артистів, тим більше, що всесвітньо відомі реп-музиканти звернули пильну увагу на українську столицю, де кожного місяця проходить особливий концерт. У березні такою подією стане виступ відомого канадського хардкор-репера Madchild, засновника культової реп-формації Swollen Members.

Madchild

Junior Fashion Week

КВЦ Парковий

21-24 березня, 13:00

Вартість: 300-600 грн (купити квитки)

Ставати модним треба з дитинства, коли тільки починає розвиватися смак і стиль, а кращий професійний фестиваль Junior Fashion Week якраз присвячено дитячій моді у всіх її проявах. Кращі українські та зарубіжні бренди представлять нові колекції одягу та аксесуарів, а дизайнери розкажуть, які речі будуть в трендах весняного та літнього сезонів.

Junior Fashion Week

Вєра Полозкова

Жовтневий палац

24 березня, 20:00

Вартість: 280-1850 грн (купити квитки)

Сучасна поезія відрізняється від творів авторів-класиків. Вона позбулася театрального пафосу, складносурядних речень і чіпляє читача, перш за все, неймовірною щирістю і легким стилем. Талановита любовна лірика Віри Полозкової перетворила інтернет-блогера в одну з найпопулярніших поетес СНД, на її концертах збираються тисячі людей і стежать за кожним її словом. Неймовірно, але навіть на великих концертних майданчиках їй вдається зберегти атмосферу дружнього квартирника, так що готуйтеся до тепла, яскравих емоції та лагідній музиці.

Віра Полозкова