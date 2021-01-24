Український актор, який воював на фронті, поділився сокровенним: битися доводиться самому

Роман Семисал (колаж: РБК-Україна)

Роман Семисал, популярний український актор театру і кіно, в 2014-му році залишив свою кар'єру і відправився добровольцем на Донбас. Зараз однією з найвідоміших ролей актора є головна роль в серіалі "Виходьте без дзвінка" на каналі "Україна" - автогонщика Богдана, який втратив в автокатастрофі дружину.

У напруженому детективному екшені, четвертий сезон якого стартує 1 лютого, герою Романа Семисала доводиться боротися з системою, потрапляючи в різні неприємні ситуації. Звичайно ж, у роботі акторові допомагають каскадери, але він любить виконувати деякі трюки сам - наприклад, в сценах з бійками. Про це актор розповів в інтерв'ю Lite.

Актор також привідкрив завісу на те, що глядачі зможуть побачити в нових епізодах улюбленого серіалу.

Роман Семисал (фото: kino-teatr.ru)

"В четвертому сезоні ми хочемо врятувати дитину Надії, якого викрадають. Кинемо всі сили і поліції, і моїх зв'язків, щоб повернути хлопчика додому на батьківщину", - розповідає актор.

Також в продовженні серіалу з'явиться новий персонаж, якого Богдан не буде готовий сприйняти дружньому, але потім все зміниться.

Нові серії насичені детективними історіями. Буде більше бійок, погонь, задіяні професійні каскадери, і перестрілки, і поранення. Причому битися актор воліє сам.

"Сцени, де є трюки з машиною, звичайно, я так не можу. Було кілька гонок, де машина переслідує іншу, підрізає. Все, що стосується небезпечних трюків з авто, роблять каскадери. А бійки - це вже на мені", - додав він.

Кадр з фільму "Виходьте без дзвінка" (скрін відео)

Роману Семисалу 44 роки, він український актор і режисер театру, актор кіно і дубляжу, поет. У 2014 році Семисал став режисером і виконавцем головної ролі у виставі "Рядовий Шевченко", в Молодому театрі, приуроченої до святкування 200-річного ювілею Тараса Шевченка. У тому ж році його включили в список "Обличчя культурного року". А влітку 2014-го актор відправився добровольцем на Донбас. Його дружина Світлана Шекера також актриса театру і кіно, режисер дубляжу.

Раніше ми писали, що зірка серіалу "Виходьте без дзвінка" Роман Семисал розповів про COVID-19, своїх дітей і життєві випробування.

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