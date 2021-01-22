Українські телеведучі покрасувалися в шубах з конопель: краще будь-якого хутра!

Неля Шовкопляс і Єгор Гордєєв (фото: прес-служба 1+1)

Ведучі "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс і Єгор Гордєєв покрасувалися в екологічних шубах від українського дизайнера зі світовим ім'ям. Родзинка зимового вбрання в тому, що зроблений він з волокон конопель.

Прямо в ранковому прямому ефірі телеведучі відкрили щорічну престижну премію в галузі моди Best Fashion Awards і вручили нагороду еко-дизайнеру Оксані Дево. Майстриня створює з конопляної тканини і матеріалів одяг, речі для дому і навіть взуття.

Дизайнер Оксана Дево (фото: пресслужба 1+1)

Дизайнер каже, що виробництво тканини з конопель є дуже екологічним. Адже в процесі витрачається на 95% менше води, ніж при роботі з бавовною.

Новина про перемогу в престижній премії була для Оксани несподіванкою. Адже дизайнер думала, що її запросили поговорити про свідоме споживання та екологію. Вона була збентежена, отримавши статуетку.

А Єгор Гордєєв і Неля Шовкопляс з великим задоволенням приміряли шуби з еко-матеріалу прямо в студії.

Це натуральні легкі двосторонні шуби, що пропускають повітря, але при цьому дуже теплі. Їх здатність тримати тепло оцінили в Норвегії та Китаї. Разом з тим, "конопляне хутро" повністю розкладається, тому не шкодить природі.

Неля Шовкопляс, Оскана Дево, Єгор Гордєєв і Неля Шовкопляс (фото: прес-служба 1+1)

Засновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська закликала українців бути більш етичними та екологічними і розумно споживати.

Цікаво, що українські шуби з конопляного хутра вже знайшли прихильників у всьому світі. Коноплі - одна з найдавніших сільськогосподарських культур, вирощуваних в Україні.

Раніше ми писали про українку, яка, кожен день ходила по вулицях в одязі минулих століть і прославилася.