Цибульська відверто висловилася про стосунки з DZIDZIO: "він - когут, і я - з перцем"

Оля Цибульська відверто висловилася про свої стосунки з DZIDZIO (Михайлом Хомою), який вирішив розлучитися з дружиною SLAVIA . Також відома співачка і ведуча поставила крапки над "і" в домислах і чутках в мережі про можливий роман між зірками.

Артистка зазначила, що познайомилася з DZIDZIO ще за часів закінчення школи, коли тільки збиралася вступати до вишу. Саме завдяки наполегливим рекомендаціям Хоми, який відразу зрозумів, що її покликання - сцена, Оля і стала вчитися в Київській муніципальній академії естрадного і циркового мистецтв, хоча до цього планувала вибрати зовсім іншу спеціальність - медичну.

"Ми з Мішею знаємо один одного з дитинства, з "зеленого-сопливого". Тому що це були шкільні роки, можливо у нього був вже 1-й курс. І він бачить, скільки зроблено у мене, і я бачу, скільки зроблено в нього", - розповіла співачка.

Також Цибульська додала, що вони відверто діляться один з одним усіма історіями, з якими зіткнулися на тернистому шляху до успіху.

"Ми знаємо, один одному на вухо розповідали, скільки л***а довелося з'їсти та скільки всього пережити, що я його люблю всім серцем - як брата, як людину, як професіонала", - наголошує вона.

Цибульська зізналася, що завжди молиться про нього Богу, і просить, щоб у DZIDZIO все було добре.

"Тому що він чудовий артист. Сподіваюся, що він так само мене любить, сподіваюся, що це взаємно", - посміхається Оля.

Відповідаючи на запитання ведучої Наталії Влащенко, чи може Хома стати для неї більше, ніж другом, Цибульська чітко дала зрозуміти, що це не так. Мовляв, якби такі наміри у неї виникали раніше, давно б вже були разом.

"Ні. Якби ми мали стати один для іншого чимось більшим. Якби це мало статися, це могло б статися в будь - який момент", - пояснила артистка.

Цибульська називає DZIDZIO харизматичним і темпераментним, і саму себе теж досить жвавою.

"Він - "півень когут", і я - з перцем. І якби я хотіла цього чоловіка, то мене б нічого не зупинило давним-давно. Тому ні", - резюмувала співачка.

Оля Цибульська та DZIDZIO (фото: instagram.com/cybulskaya)