Вимагай підвищення зарплати: фінансовий гороскоп для знаків-везунчиків на 13 лютого

Ілюстративне фото: unsplash/rawpixel

Фінансовий гороскоп для Овнів, Козерогів, Риб, Близнюків і Тельців обіцяє успіх 13 лютого

Гороскоп на 13 лютого підготував для деяких знаків зодіаку приємні фінансові можливості. І все ж зверніть увагу, що сьогодні зірки в принципі рекомендують займатися плануванням і перерахунком сімейного бюджету. Настав час почати відкладати на реалізацію давньої мрії: для когось це може бути купівля автомобіля або поїздка на відпочинок в іншу країну. Також сьогоднішній день добре підходить для переговорів з начальством про підвищення зарплати або нові кар'єрні можливості.

Читайте більш докладний фінансовий гороскоп для найбільш везучих сьогодні знаків зодіаку.

Овни — щасливчики 13 лютого (фото: unsplash/nullplus)

№1 Фінансовий гороскоп на 13 лютого — Овен

Овен — один із знаків зодіаку, яким у лютому випало багато щасливих днів. Ваша планета-покровитель Марс балує позитивною активністю! 13 лютого — якраз один з таких яскравих днів. При цьому зверніть увагу, що саме сьогодні зірки настійно рекомендують вам зосередитися на фінансовому плануванні: перерахувати свій сімейний чи особистий бюджет, продумати терміни і фінансові можливості реалізації великої покупки і т. д. Також можуть появитися нові прибуткові проекти або пропозиції по роботі — не поспішайте від них відмовлятися!

Якщо ви давно хотіли змінити роботу, ніяк не наважувалися відправити ділову пропозицію або поговорити з можливими бізнес-партнерами — гороскоп на 13 лютого буквально закликає Овнів зробити важливий крок. Досить відкладати!

№2 Фінансовий гороскоп на 13 лютого — Козеріг

Зірковий гороскоп обіцяє Козерогам вдалий день. При цьому з деякою родзинкою. Цікаво, що для досягнення поставлених цілей вам доведеться проявити винахідливість і творчий потенціал. Це може проявлятися у дрібницях — аж до яскравості оформлення проектної пропозиції. А також у більш великих речах — продумування концепції рекламної пропозиції і т. д.

Козерогам 13 лютого слід набратися сміливості і, нарешті, поговорити з начальством про підвищення по посаді і "зарплатні перспективи" — сьогодні вдалий день для подібних розмов. Також "не закривайтеся" від нових пропозицій. 13 лютого Козероги можуть натрапити на дрібний підробіток, це також привід стабілізувати свій бюджет.

Також зірки сприятимуть вдалим операціям: від покупки або продажу майна до приємних знижок в магазинах.

Рибам зірки підготували корисні зустрічі (фото: unsplash/rawpixel)

№3 Фінансовий гороскоп на 13 лютого — Риби

Рибам зірки радять не розслаблятися! Так, день буде благополучний у фінансовому плані. І все ж доведеться постаратися, з самого ранку з головою пірнувши в роботу. Хоча, вам до цього не звикати — наполегливість і вимогливість Риб 13 лютого дадуть максимальні плоди.

Зверніть увагу! Сьогодні на вашому шляху можуть зустрітися люди, які захочуть скористатися вашими успіхами і, як кажуть, сісти на шию. Робити вони це будуть вміло і хитро. Будьте уважні. Завантаживши себе зайвими завданнями і вирішенням чужих проблем, ви можете пропустити свою удачу, яку 13 лютого готують вам зірки.

При цьому не поспішайте повністю закриватися від спілкування із зовнішнім світом. Сьогодні ви можете зустріти корисних вам у майбутньому людей. Придивіться уважніше до новий проектів і робочих пропозицій.

А ось від великих покупок зірки радять Рибам сьогодні відмовитися! І перенести їх на інший день.

Близнюки нарешті видихнути і насолодяться плодами старанної роботи (фото: unsplash/rawpixel)

№4 Фінансовий гороскоп на 13 лютого — Близнюки

Близнюки, ваш час настав! Початок місяця був для вас вельми напруженим, вам випало занадто багато робочих завдань. Так от 13 лютого — саме той день, коли ви сміливо можете просити гідну винагороду за витрачені зусилля й час. Не соромтеся переговорити з керівником і самостійно "напроситися" на можливе підвищення по кар'єрних сходах. Пам'ятайте, що ви цього дійсно заслужили!

Зірки "підкидають" вам на найближчий час "карту подорожей". Але не завжди цей знак слід сприймати буквально. Можливо, мова йде не про поїздку в далеку країну, а нову роботу або проект. До речі, як варіант — вам можуть запропонувати і перспективну високооплачувану роботу в іншому місті. Не поспішайте відмовлятися і гарненько обміркуйте цей варіант.

Як і Овнам, Близнюкам в цей день слід зайнятися фінансовим плануванням. Перегляньте свої витрати, перерахуйте заощадження і продумайте майбутні витрати.

Тельці, будьте уважні! Не "ведіться" на азартні та сумнівні пропозиції (фото: unsplash/chrisliverani)

№5 Фінансовий гороскоп на 13 лютого — Телець

Зірковий гороскоп на 13 лютого обіцяє Тельцям творчий день, з цікавими знайомствами та довгоочікуваними пропозиціями. У вас з'явиться можливість примножити свій сімейний бюджет. На шляху можуть зустрітися корисні знайомства, перспективні проекти і т. д. Але щоб повною мірою скористатися ними, перестаньте витати в хмарах! Так, ви любите фантазувати і часом сміливі мрії заводять вас занадто далеко, відриваючи від реальності. 13 лютого проявляйте свій творчий потенціал тільки по справі.

До речі, Тельцям випадає "карта спокуси і азарту". Це привід бути обережніше! Не влазьте сьогодні ні в які афери, не грайте в азартні ігри, відмовляйтеся від сумнівних пропозицій і т. д. Зірки точно не допоможуть в цьому питанні. І замість фінансового благополуччя ви можете опинитися в значному програші.

Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять "найдурніших" знаки Зодіаку.

Також зверніть увагу на місячний гороскоп: кому пощастить, а кому варто бути обережним у цьому місяці. И не забувайте про найнебезпечніші дні лютого.