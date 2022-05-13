ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тіна Кароль натякнула, що Григорій Лепс її домагався: "Нутро тварини, я сказала тобі ні!"

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 12:56
Тіна Кароль натякнула, що Григорій Лепс її домагався: "Нутро тварини, я сказала тобі ні!" Колаж РБК-Україна: Тіна Кароль натякнула на домагання Григорія Лепса
Автор: Світлана Мащенко

Тіна Кароль гнівно відреагувала на приїзд Григорія Лепса на Донбас, натякнувши на домагання до неї з його боку.

Про це артистка написала в Instagram.

"Нутро тварини, все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "ні", - написала співачка у своїх сторіз.

Що саме сталося між ними, артистка не уточнила.

Вона побажала любителю "рюмки водки" "заїзжати глибше і не тікати так швидко".

"Ми зустрінемося як слід! Ти будеш їжею для черв'яків!" - додала Тіна Кароль.

Вона додала скріншот відео, яке виклав Лепс під час візиту на тимчасово окуповані українські землі.

Тіна Кароль натякнула, що Григорій Лепс її домагався: &quot;Нутро тварини, я сказала тобі ні!&quot;

Скріншот

Нагадаємо, що Григорій Лепс активно підтримує війну РФ проти України та пропагандує путінський режим. Він входить під таким маркуванням до списку артистів на сайті TheyLoveWar.

Нагадаємо, що Григорій Лепс приїхав на Донбас 11 травня, де пообіцяв проїхатися по госпіталям, підтримати поранених бойовиків своїми платівками.

Потім він разом з Дмитром Дюжевим та Ларисою Доліною затягнули гімн РФ в Донецьку.

Читайте LITE в Google News
Тіна Кароль
STYLER
Вчені назвали цей фрукт секретом довгожителей
Вчені назвали цей фрукт секретом довгожителей