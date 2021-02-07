Тіна Кароль купила 4 гектари в Карпатах і збирається зводити дім (відео)

Тіна Кароль стала власницею великої ділянки в Карпатах, і в найближчих планах - побудувати там будинок. Зірка цього не соромиться, і не збирає ховатися від сусідів. Співачка зізнається - вона заробила ці кошти і справно платить податки.

Про це Тіна Кароль розповіла у програмі "Світське життя"

Співачка зізнається, що давно мріяла про будинок в Карпатах. І коли випав шанс і матеріальна можливість, придбала чотири гектари землі в красивій місцевості.

Поки ще до будівництва дому зірка не приступила, але вже зайнялася розширенням території.

"У мене ще нічого не побудовано, але збільшилася територія. Зараз маю 4 гектари, але ми боремося, щоб було трохи інакше. Там полонина, там живуть мої друзі", - ділиться Кароль.

Зірка каже, що абсолютно не соромиться цього, не ховає купівлю і не збирається замовчувати це. Хоча їй пропонували зробити це в таємниці від громадськості.

"Нехай всі знають, де ми знаходимося. У нас буде гарно, чисто, прибрано, буде акуратно. Мені кажуть: "Треба купити землю, щоб ваше ім'я не було видно". Я кажу: "Ні-ні, ми так робити не будемо. Я не ховаюся ні від кого. Я плачу податки. Тут живу я, нехай всі знають", - додала співачка.

Також артистка зізнається, що коли працівники відповідних держслужб дізналися про те, де ділянка Тіни, поруч земля стала стрімко дорожчати.