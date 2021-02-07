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Тіна Кароль купила 4 гектари в Карпатах і збирається зводити дім (відео)

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 13:02
Тіна Кароль купила 4 гектари в Карпатах і збирається зводити дім (відео) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Світлана Мащенко

Тіна Кароль стала власницею великої ділянки в Карпатах, і в найближчих планах - побудувати там будинок. Зірка цього не соромиться, і не збирає ховатися від сусідів. Співачка зізнається - вона заробила ці кошти і справно платить податки.

Про це Тіна Кароль розповіла у програмі "Світське життя"

Співачка зізнається, що давно мріяла про будинок в Карпатах. І коли випав шанс і матеріальна можливість, придбала чотири гектари землі в красивій місцевості.

Поки ще до будівництва дому зірка не приступила, але вже зайнялася розширенням території.

"У мене ще нічого не побудовано, але збільшилася територія. Зараз маю 4 гектари, але ми боремося, щоб було трохи інакше. Там полонина, там живуть мої друзі", - ділиться Кароль.

Зірка каже, що абсолютно не соромиться цього, не ховає купівлю і не збирається замовчувати це. Хоча їй пропонували зробити це в таємниці від громадськості.

"Нехай всі знають, де ми знаходимося. У нас буде гарно, чисто, прибрано, буде акуратно. Мені кажуть: "Треба купити землю, щоб ваше ім'я не було видно". Я кажу: "Ні-ні, ми так робити не будемо. Я не ховаюся ні від кого. Я плачу податки. Тут живу я, нехай всі знають", - додала співачка.

Також артистка зізнається, що коли працівники відповідних держслужб дізналися про те, де ділянка Тіни, поруч земля стала стрімко дорожчати.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль незважаючи на пандемію коронавірусу непогано заробляє, не страждаючи від відсутності концертів. Зірка перекваліфікувалася в бізнес-вумен, що дозволяє їй процвітати в непростий для шоу-бізнесу час.

До речі, нещодавно Тіна Кароль оскандалилася, закликавши прихильників приєднуватися до своєї сторінці в забороненій соцмережі "ВКонтакте".

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