The Chemical Brothers у Києві! З новим альбомом "No Geography'’

The Chemical Brothers виступлять у Києві

15 червня 2019 (МВЦ) — легендарні британці з новим альбомом "No Geography'’

Вони назавжди змінили уявлення про те, як має виглядати live-шоу електронного гурту. Їх концерти — це повне занурення в аудіовізуальне дійство, котре тримає публіку до самого фіналу.

Розпочавши свою кар’єру у невеликих лондонських клубах, вони дуже швидко перемістилися на верхні рядки афіш найбільших фестивалів світу. Музиканти завжди залишалися вірними своїй ідеї - живе шоу повинно створювати власний аудіовізуальний простір, яке не хочеться залишати. Багато років перформанси The Chemical Brothers, що спродюсовані візуальними художниками Адамом Смітом та Маркусом Ліоллом, вводять аудиторію в стан трансу та ейфорії у всьому світі.

"Візуальний досвід є важливою складовою електронної музики. Він тепер має бути настільки масштабним, щоб люди відчували його нутром", — стверджує Маркус Ліолл.

Вплив The Chemical Brothers на електронну музику важко переоцінити. Шість їх альбомів в різні часи досягали №1 у британських чартах, а їх альбоми та сингли продаються багатомільйонними тиражами. The Chemical Brothers - перші серед електронщиків отримали нагороду Grammy, за трек Block Rockin’ Beats (всього за свою кар’єру "брати" отримали 4 Grammy).

Дев’ятий альбом "хіміків" "No Geography" вийде вже весною 2019 року і включатиме сингл Free Yourself, котрий вже встиг стати улюбленим серед меломанів, і під який вони відплясували на літніх фестивалях минулого року. Також у альбом увійде зовсім свіжий трек МАН, що був чудово сприйнятий фанатами групи. Їх нове шоу - це, як завжди, неймовірні дивовижні візуалізації, суперхіти, під які весь світ танцює останні двадцять років, а також цілковито нові треки, які гарантовано задаватимуть тон і ритм на всіх вечірках планети цього літа.

Пропустити виступ The Chemical Brothers — означає пропустити найкращий електронний перформанс цього літа!

Детальна інформація про концерт та найсвіжіші оновлення — на сайті компанії-організатора.

Продаж квитків стартує 4 березня!