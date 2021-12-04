Сюрпризи прийдуть несподівано: гороскоп для всіх жінок з 6 по 12 грудня

Гороскоп на грудень 2021 року говорить про те, що в житті багатьох представниць зодіакального сузір'я намічаються серйозні зміни. Комусь пощастить у кар'єрі, а комусь зірки приготували подарунок в особистому житті.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 6 по 12 грудня. Про це інформує Ftimes.

Тиждень стане сприятливим і щасливим для вогняних знаків Зодіаку. Варто довіритися долі та очікувати від неї щедрих подарунків. А на дрібні неприємності краще не звертати уваги.

Овен

У цей тиждень можна і потрібно вирішувати всі накопичені справи та питання. Постарайтеся зробити це якомога швидше – так у вас з'явиться час для відпочинку і розслаблення. За ваші докладені зусилля ви дуже швидко отримаєте винагороду. Вам необхідно переглянути своє ставлення до життя і зрозуміти, чого ви хочете насправді.

Телець

На цьому тижні у вас з'явиться ряд дуже вдалих і вигідних обставин. Удача вам в ці дні буде посміхатися і варто використовувати всі можливості. Таке везіння буває дуже рідко, дерзайте. Приділіть час на дім і зробіть його красивіше. Розставте пріоритети правильно і навчиться отримувати задоволення від того, що робите.

Близнюки

У вас з'явиться можливість проявити свої таланти та здібності. Сміливо беріться за нові справи та проєкти, у вас точно все вийде. Особливих успіхів ви не досягнете, але зможете показати себе у всій красі. Плюсом стануть новий досвід і знання. Самотні Близнюки можуть зустріти чоловіка своєї мрії. Постарайтеся навчитися аналізувати характер без слів.

Рак

У всіх питаннях і справах дійте максимально уважно та обережно. Не поспішайте і не робіть нічого без ретельного аналізу. У вас зараз є великий ризик допустити помилки, тому проявіть обачність. Життя підкине вам кілька складних головоломок і вирішити всі завдання відразу не вийде, можете звернутися за допомогою.

Лев

У вас на цьому тижні буде багато роботи, але варто обов'язково знайти час для перерви та відпочинку. Відправляйтеся на прогулянки, подихайте свіжим повітрям. Це допоможе набратися позитивною енергією і натхненням. Нові знайомства на цьому тижні відкриють шлях до щастя не тільки на роботі, але і в особистому житті.

Діва

Вам доведеться серйозно зайнятися собою і побороти якісь негативні якості. А обставини будуть в цьому допомагати. Все в ваших руках, не сумнівайтеся в собі та власних силах. Важливою сферою життя стане тема фінансів. Не обговорюйте свої успіхи та провали, своє особисте життя і свої плани на майбутнє – можете стати жертвою заздрісників.

Терези

У розв'язанні важливих питань вам допоможуть старі зв'язки. У вашому житті з'являться люди, з якими ви давно не бачилися. Саме вони стануть несподіваною підтримкою у важку хвилину. Не забудьте їм подякувати та влаштуйте дружні посиденьки. Є ризик потрапити у вир романтичних пригод і доленосних зустрічей.

Скорпіон

Не відступайте перед труднощами. Дійте впевнено і сміливо. Така тактика допоможе вам досягти всіх поставлених цілей. Успіх чекає творчих натур, є шанс поліпшити своє матеріальне становище.

Стрілець

Постарайтеся на цьому тижні пожити для себе й у своє задоволення. Займіться тим, що ви любите, і що приносить вам натхнення. Цей тиждень стане для вас періодом щастя і запам'ятається вам в хорошому сенсі цього слова. Вам стане в пригоді сміливість і рішучість, особливо в любовній сфері.

Козоріг

Максимально сконцентруйтеся на робочих і ділових питаннях. Будьте уважні до колег і партнерів, вони потребуватимуть вашої допомоги та підтримки. Вони відкрито вам про це не скажуть, вам доведеться проявити ініціативу. Зосередьтеся на сьогоденні, підбийте підсумки та завершіть всі важливі справи.

Водолій

Вас чекає тиждень кардинальних змін в житті. Тільки вам доведеться вирішити, які зміни пускати у своє життя, а які краще відкласти на потім. У більшості випадків події будуть позитивними. Не фокусуйте свою увагу на дрібних невдачах, постарайтеся відволіктися на щось хороше.

Риби

Зберіться і будьте максимально уважними. Тримайте очі широко розкритими на можливості та перспективи. Можливо, з'явиться шанс досягти успіху у фінансах, отримати новий проєкт. Якщо ви застосуєте всі необхідні заходи, то зможете скористатися цим шансом у своїх інтересах. Позбавтеся від непотрібних речей. Якщо вам протягнуть руку допомоги - погоджуйтеся.