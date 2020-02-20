Стресу бій! Експерт поділилася топ-5 лайфхаків для душевної рівноваги

Дієтолог склала список порад щодо антистресової терапії
Стрес йде рука об руку з харчовими зривами і негативно позначається на роботі всіх органів і систем. Його негативні наслідки мають відлуння у всьому організмі, тому так важливо швидко відновити емоційний стан і віднайти душевний спокій. А допоможе це зробити антистресова терапія, яка складається з цілого комплексу простих, але ефективних методов відновлення. Фуд-терапевт і дієтолог Катерина Толстікова, яка раніше розкрила правду про вживання картоплі під час схуднення, на сторінці в Instagram назвала топ-5 важливих лайфхаков, які допоможуть легко впоратися зі стресом.
Експерт запропонувала вдатися до антистресової терапії і поділилася секретами, які допоможуть поліпшити стан здоров'я. І знайти душевну рівновагу.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як легко схуднути в зрілому віці і що цьому перешкоджає: експерт дала відповіді
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, якій воді варто віддати перевагу для оздоровлення організму і злагодженої роботи органів травлення.