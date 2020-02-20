Стресу бій! Експерт поділилася топ-5 лайфхаків для душевної рівноваги

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Дієтолог склала список порад щодо антистресової терапії

Стрес йде рука об руку з харчовими зривами і негативно позначається на роботі всіх органів і систем. Його негативні наслідки мають відлуння у всьому організмі, тому так важливо швидко відновити емоційний стан і віднайти душевний спокій. А допоможе це зробити антистресова терапія, яка складається з цілого комплексу простих, але ефективних методов відновлення. Фуд-терапевт і дієтолог Катерина Толстікова, яка раніше розкрила правду про вживання картоплі під час схуднення, на сторінці в Instagram назвала топ-5 важливих лайфхаков, які допоможуть легко впоратися зі стресом.

Експерт запропонувала вдатися до антистресової терапії і поділилася секретами, які допоможуть поліпшити стан здоров'я. І знайти душевну рівновагу.

Стимуляція вагуса (Х пара черепних нервів) - за допомогою холоду (сон при 16-18 градусів, контрастний душ, зміна температури тіла - сауна/кріосауна)

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Сміх і позитивні думки (причому, якщо з першим здається просто, то з другим багатьом потрібно працювати). Використовуйте відео, аудіо, оточення, афірмації, все те, що допомагає вам посміхатися. Помітили, скільки людей, йдучи по вулиці, роблять це? Правильно, практично ніхто, нажаль.

Як легко схуднути в зрілому віці і що цьому перешкоджає: експерт дала відповіді

Проведення часу на природі (це дуже потужний заряд енергії і заспокоєння думок в голові і вашої нервової системи)

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Глибоке дихання діафрагмою (більшість людей практично не використовують цей орган максимально, а даремно. Дуже добре допомагає йога і вокал)

Медитації (тут дуже індивідуально: як її проводити, де, з ким і тд. - це не головне, важливо, щоб ви потрапили саме в цей стан).

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, якій воді варто віддати перевагу для оздоровлення організму і злагодженої роботи органів травлення.