Страсна п'ятниця 2021: листівки та привітання у віршах з важливим днем

Страсна п'ятниця 2021-самий скорботний день для всіх віруючих. У цей день Ісус Христос був страчений на хресті на Голгофі. Цей день християни проводять в молитвах про смирення, згадують про жертву, яку приніс за всіх нас Спаситель.

Як правильно вітати зі страсною п'ятницею і які є вірші та листівки – в нашому матеріалі нижче.

Багато хто дивується, чи можна вітати зі страсною п'ятницею. Так - можна, оскільки це не тільки найсумніший день для християн, а й день порятунку всього людства і саме з цим можна вітати один одного. Кожне привітання - це нагадування християнам про жертву Спасителя і необхідність жити краще, бути чистішим і навіть у найважчі хвилини вірити в Божу милість.

Привітання зі страсною п'ятницею у віршах

Нині п'ятниця Страсна,

І хочемо ми побажати,

Щоб могли ви без сумнівів

Спокус уникати.

Щоб здоров'я було міцним

З Божою допомогою завжди.

І смирення вистачало

Вам на довгі роки.

З великою п'ятницею страсною,

З днем скорботи, але ще - надії.

Нехай буде Бог завжди з тобою,

І стануть радості безмежні,

Адже скоро Великдень, чекай його,

Щоб добрість в життя примчала знову,

Збулося задумане все,

Заспівали птахи знову біля будинку!

Гріхів народу в Спокуті

Спаситель смерть свою прийняв,

І згадують покоління

Про те, як він за всіх страждав.

У Страсну п'ятницю моліться,

Їжею не балуйте себе,

І у світі з ближнім знаходитеся,

Про муках Господа сумуючи.

День накрився сірим попелом,

Робити все заборонено.

Митися, різати, забиратися.

Все це дуже грішно.

Це п'ятниця розп'яття -

Значить у світі скорбота, печаль.

Хоч порятунок від прокляття,

Але зради вуаль,

Затьмарила людям душі,

Розписавши німий візерунок.

А тепер їх сльози сушить

Крізь роки, сліпий докір.

Настав Страсний тиждень.

Цієї п'ятниці пам'ятати повинні,

Як одного разу, себе не шкодуючи

Він загинув за всі наші гріхи.



Ми гідно повинні прожити життя,

Кожен день вдячно зустрічати,

Відганяти всі жахливі думки

І намагатися друзям допомагати.

Листівки зі страсною п'ятницею і привітання в прозі

Вітаю зі святом! У Страсну п'ятницю бажаю чесноти, праведності, духовного очищення і каяття. Нехай благими будуть дії та помисли, нехай пробачать недруги, нехай світом і любов'ю наповняться серця. Добра вам, прощення, любові!

У Страсну п'ятницю бажаю миру і спокою, здоров'я і терпіння душі. Нехай в родині буде лад, нехай за вікном цвітуть сади щастя, Нехай серце плекає любов і надію. Бажаю любити цей світ і своє життя, як Ісус любив всіх людей на Землі.

Згадаймо сьогодні про хресні муки Спасителя, понесених ним у спокуту гріхів людських. Помолимося щиро і зустрінемо цей сумний і скорботний день Страсної П'ятниці з затаєною надією на швидке воскресіння Ісуса.