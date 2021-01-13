Старий новий рік 2021: що категорично не можна робити в цей день, прикмети

13 січня святкують Старий новий рік (колаж РБК-Україна)

13 січня 2020 українці відзначають Щедрий Вечір, головними атрибутами якого донині є багатий святковий стіл, щедрування, ворожіння, ігри та забави. Нерідко в цей день дівчата ворожать про майбутнє заміжжя.

Обряди дня нагадують обряди Святвечора. Назва "щедрий" пов'язано зі звичаєм готувати багатий скоромний стіл, на відміну від Святого вечора.

Щедрий Вечір – завершальний період першої половини святок. У цей день влаштовували пишний бенкет. Готували найбільші та самі ситні страви – свинина, м'ясні запіканки, запікали індичку, солодощі прикрашали медом і горіхами. В гості запрошували всіх – від далеких родичів до заблукалих подорожніх.

В цей день сам всесвіт щедрий до людей. На вулиці зазвичай панує хороша погода, а серед людей - дружня атмосфера. З цієї причини і традиції дня пов'язані з щедрістю. А тому 13 січня важливо проявляти співчуття, надавати допомогу і згладжувати конфлікти.

До речі, магія цього дня допомагає збагатитися, отримати велику грошову суму, зберегти свій добробут і примножити його. Саме тому на Щедрець здавна проводять грошові практики.

Народні прикмети 13 січня

Якщо у цей день помітите відлигу - чекайте теплого літа.

Якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.

Якщо сонце високо зійде, увесь рік буде благополучним.

Якщо ніч тиха і ясна, буде щасливий рік.

Якщо падає м'який сніг – на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 13 січня

Проявляти скупість. Навіть торг в цей день вважається недоречним. Кожен, хто нехтував цим правилам, після стикався з убогістю.

Відмовляти у проханні. Особливо якщо просили бідняки, хворі і діти. У цей день важливо допомагати хоча б морально тим, чия доля склалася гірше вашої власної.

Конфліктувати. Навіть якщо на те були вагомі причини, варто забути всі образи і попросити вибачення у тих, перед ким винні.

Постити і відмовляти собі в задоволенні. Щедра поведінка в цей день притягне таке ж майбутнє.

Також вважалося, що не слід у цей день вимовляти слово "тринадцять" і давати в борг, інакше весь рік в боргах проведеш.

Крім того, у старий Новий рік, 14 січня, не можна рахувати дрібні гроші, інакше весь рік будете лити сльози. Також не варто виносити сміття, а то щастя з хати винесеш.

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