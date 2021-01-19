Стало відомо, хто замінить Саманту в культовому серіалі "Секс і місто"

Героїні серіалу "Секс і місто" (фото: GettyImages)

Стало відомо, хто стане новою героїнею серіалу "Секс і місто". Після того, як Кім Кеттролл (Саманта Джонс у стрічці) відмовилася брати участь у продовженні культової стрічки, творці серіалу вирішили замінити її відразу двома персонажами.

За інформацією західного таблоїду Daily Mail, Саманту замінять "сильна, впливова афроамериканка" і дівчина азіатського походження.

Про це виданню розповів інсайдер, причетний до створення телесеріалу. За його словами, було б нерозумно демонструвати життя ділової столиці США - Нью-Йорка - лише очима персонажів з білою шкірою.

"Смішно, що життя в такому плавильному котлі, як Нью-Йорк, показували виключно очима білих жінок", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що нещодавно актриса, яка зіграла у фільмі головну роль - Сара Джессіка Паркер опублікувала тізер до нового сезону серіалу. Новий, сьомий сезон, буде складатися з 10 епізодів, і він вийде на платформі HBO Max.

Найперший епізод серіалу, який швидко став культовим, вийшов в ефір 6 червня 1998. Всього було відзнято 94 серій у складі шести телевізійних сезонів. А 22 лютого 2004 року серіал завершився.

Телесага про пригоди чотирьох подружок в Нью-Йорку заснована на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), Кім Кеттролл (Саманта Джонс), Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) і Синтія Ніксон (Міранда Хоббс).