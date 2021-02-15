Стрітення Господнє 15 лютого: самий суворий заборона й традиції цього дня

Стрітення Господнє за православною традицією українці відсвяткують в понеділок, 15 лютого. Цей день вважається великим двунадесятим святом, який особливо шанується християнами. Стрітення символізує зустріч Старого Завіту з Новим Заповітом, зустріч людей Старого Завіту з Месією. Яких традицій важливо дотримуватися в цей день, що можна і потрібно зробити, головні заборони 15 лютого - читайте в нашому матеріалі.

До чого приурочене свято Стрітення

"Стрітення" розшифровується як "зустріч", і є архаїчним святом іудеїв. Раніше на 40-й день після народження дитини батьки приносили дитину до храму для благословення.

Так сталося і з Ісусом Христом. На сороковий день після народження, його принесли до храму. У Єрусалимського храму Богородицю з немовлям на руках і праведного Йосифа зустрів старець на ім'я Симеон. Він узяв дитину на руки і промовив: "Нині отпущаеши раба Твого, Владико".

Після чого сказав два пророцтва, які стали фундаментальними для християнства.

Перше пророцтво говорило про те, що Ісус повинен буде виконати свою місію - бути розп'ятим на хресті, щоб всі люди отримати спасіння і вічне життя.

У другому пророцтві Симеон провістив Діві Марії страшні випробування - побачити тортури сина власними очима. Цей біль Богородиця повинна була пережити заради порятунку людства.

Головні звичаї і традиції Стрітення

15 лютого заведено відвідувати храм. Якщо немає такої можливості, молитву можна вимовляти вдома. В кінці літургії в храмі освячуються свічки, які зазвичай забирають додому. В цей день багато хто приймає таїнство причастя.

Заведено робити тільки добро, допомагати нужденним, проявляти турботу про своїх рідних. Люди дарують один одному ікони Божої Матері на Стрітення.

Перед 15 лютого прийнято прибирати вдома, а в саме свято буденні справи заборонені.

На Стрітення віряни постяться, але не суворо, а лише виключають з раціону м'ясні продукти. Утримання і утихомирення плоті також веде до духовного зростання і допомагає зміцнювати силу волі.

Що можна і треба зробити 15 лютого

На Стрітення люди стають на шлях виправлення. Наближення Великого посту відчувається все сильніше. За правилами православ'я, підготовка до посту починається за 4 тижні до його безпосереднього початку. Стрітення завжди потрапляє на один з цих тижнів.

За однією з традицій також на Стрітення хрестять дітей. Крім того, на Стрітення раніше прийнято було вінчатися.

Колись Стрітення було днем, коли можна зробити пропозицію дівчині. Це означало, що чоловік відчуває найчистіші почуття до обраниці.

Що суворо заборонено робити на Стрітення