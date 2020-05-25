Сонячні і місячні затемнення: на які знаки Зодіаку чекають зміни в житті

Фото: unsplash.com/@pieschwarzler

Яким знакам зодіаку слід бути особливо уважними в ці дні

Улітку нас чекає аж три затемнення – два місячних та одне сонячне. Експерти вважають такий астрологічний фактор особливим, адже в цей період можна спрогнозувати ключові етапи у житті. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:29 на каналі «Україна», експерти розповіли, яка різниця між цими явищами та чи вплинуть вони на кожного з нас.

У новому випуску шоу «Ранок з Україною» Марія Мельник і Григорій Герман розповіли, що 22-го травня українці ввійшли не лише у послаблення карантину, а й у коридор затемнень, який триватиме аж до 21-го липня. Саме в цей період відбудеться три затемнення: одне сонячне – 21 червня, і два місячних напівтіньових – 5 червня і 21 липня.

«Місячне затемнення – це коли щось завершується або ми отримуємо результати чогось емоційного, що діє на сім'ю, на наші емоції», – коментує астропсихолог Анна Обеда в програмі «Ранок з Україною».

А от сонячні затемнення більш зовнішні – впливають на події навколо людини.

«Сонячне затемнення більш серйозне: ви наче програмуєте щось на майбутнє – це або великі покупки, або приймаєте дуже важливі рішення», – пояснює астропсихолог.

Астрологи рекомендують у періоди затемнень прислухатися як до навколишнього середовища, так і до самих себе. Адже рішення, які ми будемо приймати зараз – стануть частиною життя в перспективі.

«Ці затемнення більше за всіх відчують такі знаки Зодіаку, як: Близнюки, Стрілець, Діва, Риби, Овен, Козерог, Рак і Терези», – зазначила Анна Обеда в ефірі каналу «Україна».

У цих знаків зодіаку можуть статися кардинальні зміни в житті. Сонце дасть змогу усвідомити досвід минулого, а місячне затемнення – це криза, внаслідок якої буде щось змінено або відкинуто.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юля Петрова