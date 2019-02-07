Дивися в обидва: яким знакам зодіаку слід бути обережніше 7 лютого

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Сьогодні особливо уважно до своїх дій слід придивитися Овнам, Скорпіонам, Ракам і Дівам

Якимось знакам зодіаку зірки і планети пообіцяли удачу і допомогу у справах любовних, а ось деяким початок лютого припас кілька неприємних "підводних каменів". Скористайтеся гороскопом на 7 лютого, щоб убезпечити себе заздалегідь. І ось четвірка найбільш невдалих знаків зодіаку на сьогодні.

№1 Гороскоп на 7 лютого — Овен

Ваша планета-покровитель — Марс — трохи знизила активність, тому сьогодні не варто братися за важливі справи: старт нових проектів, відповідальна розмова з начальством, рішення давніх питань і т. д. Краще відкладіть цю затію. Зірки обіцяють Овнам 7 лютого дійсно напружений день. Крім того, вам настійно рекомендується контролювати свої емоції, що буде зробити складно, адже Овен — один з найбільш запальних і норовливих знаків зодіаку. І все ж зробіть зусилля. Уникайте конфліктів і суперечок, не втручайтеся в гострі обговорення — це може зіграти з вами поганий жарт.

Також будьте менш наполегливі зі своїми коханими. Зірки так і будуть штовхати вас в обійми "сімейних розборок" і неприємних розмов з коханими. Яким би сильним не було бажання розібратися у всьому тут і зараз, ухиляйтеся від нього. А інакше наживете собі проблему, яку будете вирішувати ще не один день.

№2 Гороскоп на 7 лютого — Скорпіон

7 лютого обіцяє бути для Скорпіонів днем ілюзій і розчарувань. Можливо, ви поставите надмірну планку очікувань по відношенню до своїх ділових партнерів, колег чи просто коханих, і будете в кінцевому підсумку розчаровані. Це привід з обережністю ставитися в цей день до нових пропозицій, які можуть здатися вам дуже привабливими. Дуже уважно придивляйтеся до нових знайомств. І не поспішайте підписувати сьогодні важливі контракти, шукати нову роботу або пропонувати начальству нові проекти. Планета-покровитель Сатурн в цей день не на вашій стороні.

Зірки рекомендують Скорпіонам з самого ранку продумати чіткий план дій на весь день і не відхилятися від нього, якими б привабливими не були деякі пропозиції. А ось в особистому житті все буде, як кажуть, рівно.

Скорпіонам і Дівам слід бути "тихіше" 7 лютого (фото: unsplash/cikstefan)

№3 Гороскоп на 7 лютого — Рак

А ось у Раків склалася досить цікава зоряна картина. Ваш день сьогодні буде залежати від перших кроків та рішень. 7 лютого у вас може з'явитися гостре бажання розібратися з давніми тяжкими проблемами і завданнями, ви захочете різко реалізувати те, що тривалий час ніяк не можете здійснити. І ось тут зірки готують вам "капкан". Краще не братися за старі завдання. Так, відкладіть їх ще на кілька днів — все одно нічого не зміниться. А інакше ви можете самі на себе звалити аж надто багато проблем.

Найкраще сьогодні — зайнятися плануванням. Ось заняття, для якого буде складно відшукати день краще, ніж 7 лютого. Також придивіться до нових пропозицій, які можуть надійти від колег, друзів або коханих. Навіть якщо це буде якась "дрібниця", як похід зі старим знайомим в кафе, не відмовляйтеся від цього.

№4 Гороскоп на 7 лютого — Діва

Цікаво, що Дівам цей день готує виключно сприятливі умови для "серцевих питань". Це хороший день для початку нових відносин, знайомств і навіть зачаття дітей. Також позитивна енергія зірок поширюється на творчі задуми.

А ось що стосується ділової сфери, то тут Дівам слід бути обережніше і уважніше. Бажано не починати нових проектів, угод, бути дуже обережними в спілкуванні з керівництвом. Не ризикуйте і зайвий раз не встревайте в суперечки. Також це не найкращий день для нових завдань і якогось глобального планування. Краще зосередьтеся сьогодні на чомусь одному і цілеспрямовано йти до своєї мети. БМожливо, за вами давно тягнеться якесь набридливе завдання, яке ви все відкладаєте на потім. Так от краще вирішити його сьогодні.

До речі, раніше в місячному гороскопі повідомлялося, кому пощастить, а кому варто бути обережним у лютому 2019.

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