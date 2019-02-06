Випадковий флірт: любовний гороскоп для четвірки найбільш везучих знаків зодіаку на 6 лютого

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Телець, Стрілець, Водолій і Близнюки — цим знакам зодіаку в лютому потрібно бути уважніше до підказок долі

В цьому місяці зібралася везуча четвірка — знаки зодіаку, яким у лютому буде зустрічатися удача. Проте напередодні Дня всіх закоханих (14 лютого) особливо цікаво дізнатися, що цій четвірці готує любовний гороскоп.

№1 Любовний гороскоп на лютий – Телець

Найвезучішим у лютому виявився Телець. Цей знак зодіаку якимось магічним чином буде весь місяць притягувати до себе удачу. Можливо, за рахунок своєї працьовитості та цілеспрямованості. Можливо, просто тому, що так "зірки стали". У будь-якому випадку вони будуть допомагати Тельцям і в справах любовних. Якщо ви давно хотіли зробити пропозицію своїй половинці, не тягніть — лютий готує відмінну можливість. Ви і заповітне "так" почуєте, і весілля зможете спланувати легко і безтурботно. Жінкам Тельцям навпаки слід приготуватися до довгоочікуваних любовних пропозицій — не пропустіть свій шанс!

№2 Любовний гороскоп на лютий – Водолій

Водолії ще ті улюбленці долі. Хоча і зустрічається за ними один "гріх" — часто вони не цінують належним чином ці доленосні підказки і підтримки. Цікаво, що Водолії досить часто люблять "кривити носом" під час несподіваних сюрпризів і подарунків. І це даремно. Адже любовний гороскоп на лютий якраз готує сюрпризи Тельцям. Ваша половинка може запропонувати вам спонтанну подорож, поїздку в інше місто на пару днів або ж незапланований похід в ресторан. Не відмовляйтеся від цих пропозицій, не лінуйтеся і не шукайте відмовок! Адже ви не знаєте, що саме піднесе вам ця зустріч ;)

Фото: unsplash/bartlarueeppler

№3 Любовний гороскоп на лютий – Стрілець

Стрільці в цьому році взагалі везунчики на всіх "фронтах". І у фінансах їм щастить, і в робочих питаннях, і звичайно ж любові. Особливо придивіться до знаків у лютому. Можуть "випасти" несподівані, але за підсумком доленосні зустрічі. Тому якщо незнайомець або незнайомка запропонує вам випити кави, не поспішайте відмовляти і стрімголов бігти у справах. Також в лютому можуть нарешті вирішитися давні "любовні питання": весільні пропозиції або навпаки – розрив обридлих і обтяжливих відносин. Так, буває і таке! Так ось саме в лютому такі питання вирішуватися найбільш безболісно і гладко.

№4 Любовний гороскоп на лютий – Близнюки

І нарешті Близнюки – ще одні лютневі щасливчики. Зірки виявлять до вас прихильність і піднесуть вам кілька приємних сюрпризів. При цьому, як любителям тепла затишку, зірки радять придивитися до свого оточення. Якщо ви давно ніяк не можете знайти свою половинку, то, можливо, вона зовсім поруч – давній друг, знайомий або колега по роботі. Придивіться уважніше!

Нагадаємо, раніше ми давали місячний гороскоп: кому пощастить, а кому варто бути обережним у лютому. Також обов'язково дізнайтеся, яким знакам Зодіаку загрожує небезпека.

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