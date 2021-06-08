Свято 8 червня: що строго заборонено робити на Карполова і у кого день ангела

8 червня 2021 року за православним календарем відзначається свято апостолів від сімдесяти (послідовників Ісуса Христа, які проповідували його вчення в I столітті) Карпа і Алфея. У народі цей день називають Карпом Карполовом і традиційно присвячують його всьому, що пов'язано з риболовлею.

Що потрібно зробити в цей день, які важливі традиції і заборони, у кого 8 червня іменини - читайте далі в нашому матеріалі.

Що потрібно зробити на Карпа Карполова, важливі традиції

Звичайно ж 8 червня слід відправитися на риболовлю, люди вірили, що улов точно буде відмінним. Рибу ввечері готували на вечерю.

Ще однією традицією, як це не дивно, є підготовка до зимового сезону. У цей день прийняти запрошувати пічника, який проводив огляд печі, чистку від сажі, а при необхідності - ремонтував несправності. У наш час можна викликати газівника. Люди вірили, що такі заходи 8 червня допоможуть уникнути пожеж після початку опалювального сезону.

"На Карпа рибою пригощайся і від сажі прочищайся", - говорили в народі.

Цікаво, що перед приходом пічника, старша з жінок в будинку повинна була поговорити з домовиком, адже піч - його притулок.

Вважалося, якщо пічник без попередження потривожить "домашнього господаря", можна було накликати біду на всю сім'ю. За піч після всіх робіт потрібно було покласти шматочок відламаного хліба, щоб домовик поїв.

Що суворо заборонено робити 8 червня

Не слід в цей вівторок брати в борг і давати самому - будуть грошові проблеми.

Не можна відмовляти кому-небудь в гостинності.

Не варто 8 червня бігати, щоб не втекти від своєї долі.

Не можна в цей день міняти роботу і відправлятися в тривалу подорож.

Не варто бути грубим з людьми, лаятися і з'ясовувати стосунки.

Заборонено підмітати підлогу після заходу сонця.

Важливі прикмети в день Карпа Карполова

Риба в річці грає біля поверхні води - до сирої погоди.

Багато квіток на горобині - до хорошого врожаю вівса.

Комарі роєм літають - до гарної погоди.

Сни в цю ніч підкажуть, як вийти зі складної життєвої ситуації. Особливо точні будуть поради в сновидіннях, якщо, лягаючи спати, ви поставите конкретне питання, на яке хочете отримати відповідь.

Іменини 8 червня відзначають Олександр, Георгій (Єгор, Юрій), Олена, Іван, Макар.