Свято 31 січня: що не можна робити в день Афанасія Ломиноса, важливі прикмети

Свято 31 січня (колаж РБК-Україна)

Яке сьогодні свято. 31 січня християни вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Афанасій Великий вважається святим як православної, так і католицької церков, одним з грецьких Отців Церкви, що належав до Олександрійської школи патристики, і який жив у IV столітті. Кирила Олександрійського (376 - 444 рр..) називають учителем Церкви, і завдяки своїй репутації в християнському світі святитель отримав титули стовпа віри і печатки всіх отців.

На українських землях свято прижилося під назвами Афанасьєв день і Афанасій Ломиніс або просто Ломиніс. Річ у тому, що дата вважалася початком лютих морозів, через що в народі в останній день січня говорили, що "Афанасій ломить ніс", і "якщо прийшов Ломиніс, ховай щоки та ніс".

В цей день іменини відзначають: Оксана, Марко, Дмитро, Олексій, Микола, Максим.

31 січня християни вшановують святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського (фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

У давнину було прийнято день Афанасія (Панаса) за допомогою особливих оберегів захищати себе від нечистої сили та від пристріту.

Часто для таких цілей використовували будяк, який зашивали в хустинку і постійно носили в кишені. Вірили, що так можна надійно захиститися від зла і біди, заклять. Також такий оберіг допомагав мандрівникам в дорозі.

Що не можна робити в цей день

У день Афанасія Ломиноса вважалося дуже поганою прикметою хрестити хлопчиків - забобонні вірили, що це могло накликати на них чоловіче безсилля і втрату енергії.

Також нічого доброго не обіцяв переїзд в новий будинок - в давнину вважали, що в іншому випадку в оселі будуть постійні сварки, конфлікти та скандали.

Головні прикмети в день Афанасія

Якщо ворони кружляють зграями - чекай на сильні морози;

Якщо ж зграя ворон високо в небі, то прийдуть затяжні холоди;

Якщо сьогодні йде заметіль, значить весна прийде пізно;

В цей день слухали киплячий самовар, і якщо він сильно гудів, значить незабаром вдарять люті морози;

Якщо на Афанасія відлига, то все літо буде непогожим, і буде неврожай картоплі.

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