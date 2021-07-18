Свято 18 липня: що суворо заборонено робити, і кого привітати з днем ангела

18 липня 2021 року в православній церкві вшановують пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського. У народі свято називається Афанасьєв день і має свої особливі традиції, зокрема, в цей день було прийнято спостерігати за Місяцем.

Що можна і не можна робити в це свято, важливі традиції прикмети і у кого сьогодні іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції 18 липня

У народі вірили, що ближче до ночі потрібно дивитися на місяць, по якій передбачали урожай і погоду. Наприклад, "грає" місяць (швидко переміщається, ховається за хмари) буде хороший урожай.

Цей день вважається "чоловічим", тому з настанням темряви чоловіки старшого покоління виводили молодих збирати чоловічі сили. Про них просили у Місяця, який, вірили, міг дарувати здоров'я і благополуччя.

На зростаюче нічне світило читали замовляння на привернення любові і грошей, а на убуваючий місяць знімали порчу і очищали організм. Якщо ж в цей день Місяць повний, можна проводити ритуали для виконання бажань.

Як провести свято

У цей день прийнято випікати булочки, пряники, печива у формі півмісяця. Додайте в випічку мед, мак, горіхи, вершкове масло. А готову здобу слід посипати цукатами, полити варенням, сиропом. Вважалося, чим більше здоби у випічці, чим вона ситніше, тим вдаліше буде ваше сімейне життя.

Прісну випічку їсти не можна, інакше і життя буде голодним.

Вечір проведіть з сім'єю, сходіть в гості до родичів або запросіть їх до себе.

Прикмети Афанасієвого дня

На небі багато зірок - до ясної погоди.

Місяць в небі видно - до багатого врожаю.

Молодий місяць яскраво світить - осінь буде суха і тепла.

Хмарно і багато зірок - чекай негоди.

Місяць яскравий і великий - буде сонячно, маленький і блідий - дощі затягнуться надовго.

Що не можна робити 18 липня

Обговорювати і засуджувати кого-небудь, пліткувати, а також ділитися секретами, а також ділитися з ким-небудь планами на майбутнє.

Сидіти вдома поодинці. Краще запастися хорошим настроєм і відправитися в гості до родичів.

Працювати з гострими предметами. Якщо це необхідно, то потрібно строго дотримуватися техніки безпеки. Вважається, що рана, отримана в цей день, буде довго гоїтися.

Іменини 18 липня відзначають:

Агнія, Анна, Арсеній, Афанасій, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.