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Як правильно почати новий астрологічний рік: нові проекти приречені на успіх

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 06:30
Як правильно почати новий астрологічний рік: нові проекти приречені на успіх Астролог розповіла, як зустріти новий астрологічний рік і дала поради (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

20 березня – день весняного рівнодення, коли починається новий астрологічний рік. Для тих, хто довіряє зіркам, це справжній Новий рік, який вимагає такої ж традиційної підготовки. Як увійти в новий період правильно – читайте нижче.

Секретами підготовки до нового астрологічного року розповіли астропсихолог Ольга Бібік і астролог Наталя Анісімова в Instagram.

"Для мене цей Новий рік – справжній. 20.03. починається день народження перших Овнів, сонце входить в 0 градус Овна, а це значить, що сонце завершило рух по зодіакальному колу, і починає нове! Тому саме 21 Березня (20.03 це як у нас заведено 31 грудня) з 20.03 на 21.03 ще зороастрійці зустрічали Новий рік", – розповідає астролог.

Що робимо до 21.03:

  • Викидаємо весь непотріб з квартири, будинку, все непотрібне, старе, поламане – чинимо або викидаємо, позбавляємося від великої кількості непотрібного.
  • 21.03 можна і потрібно приймати важливі рішення, нові рішення, впроваджувати щось нове у свою роботу, життя.
  • Розплануйте цей рік, великі моменти, цілі, розпишіть що і коли хочете зробити та що для цього потрібно, скорегуйте поточні цілі, можливо підправте в чомусь.

Астролог Наталя Анісімова також повідомляє, що свято триває три дні та починаючи з неділі варто зустрічати схід сонця, під час якого потрібно проговорювати все найважливіше на новий рік.

"А далі, зробити крок до поставлених цілей. Адже зараз енергія мрій і бажань перетворюється в енергію дії. Діставайте свою карту бажань, список цілей і починайте реалізовувати в ці дні. Можна у вогні спалити те, що ви не хочете брати з собою в новий рік", – пише фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку обов'язково розбагатіє до кінця березня.

А також розповідали про те, що астрологи назвали найголовніших щасливчиків квітня.

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