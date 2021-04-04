Не тільки Великдень: яке сьогодні свято, що можна робити і традиції дня

У неділю, 4 квітня, Великдень святкує католицька церква. Православні сьогодні вшановують пам'ять святого мученика Василя Анкірського, священника, а в народі святкується Василь Теплий. Які заборони та традиції пов'язані з цим днем – читайте нижче.

У народі вважається, що в цей день обов'язково настає сонячна погода. Саме тому свято також має назву Парник, Теплий, Соняшник, Капельник.

Християнські свята 4 квітня

4 квітня у 2021 році святкується католицький Великодень. Християни західного обряду в цей день святкують Світле Воскресіння Христа. Традиційно в цей день у храмах благословляють вогонь і воду і проводять Пасхальне богослужіння. Після закінчення починається хресний хід з молитвами та піснями.

Перед початком Навечір'я Пасхи запалюється Пасхал – особлива свічка-факел, благодатний вогонь якої є символом божественного світла.

У православній церкві сьогодні згадують Василя Анкірського. Він був священником в IV столітті в місті Анкир і активно закликав християн не піддаватися єресі і продовжувати вірити в Ісуса у той час, коли в широких масах поширювали аріанське псевдовчення. Василя піддали переслідуванням і тортурам. Спочатку він стоїчно витримував катування, але в якийсь момент припав обличчям до землі, підніс молитву і помер.

Традиції дня

За католицькою традицією, вранці на Великдень дорослі ховають вдома фарбовані яйця, а діти повинні їх знайти. Також заведено відвідувати родичів та влаштовувати сімейні застілля. На Великдень католики за традицією дарують подарунки рідним і хрещеним; діти й молодь ходять по домівках зі святковими піснями та привітаннями.

Наші предки вірили, що в цей день обов'язково необхідно залучити сонце на землю. Тому жінки пекли маленькі хлібці з пшениці – символ небесного світила. На Василя Теплого кожен прийом їжі починався з одного хлібця.

В цей день сонцю приділяли особливу увагу: по ньому також ворожили, яким буде урожай в цьому році.

Що сьогодні не можна робити

Не можна виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду на дім.

Не можна прати речі.

Прикмети на 4 квітня