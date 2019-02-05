Відмінна музика і добірний гумор: куди піти в Києві у лютому

Колаж РБК-Україна

В останній місяць зими вас чекає безліч заходів, які залишаться в пам'яті надовго

Залишився всього один місяць зими, а запаси внутрішнього тепла на нулю? Так ось. Ми зібрали для вас найкращі заходи лютого, які здатні зігріти навіть у найхолодніші дні!

Tom Odell

Stereo Plaza, 5 лютого (квитки від 950 до 2500 грн)

Коли Том Оделл випускає нові пісні, незмінно піднімається на вершину музичних чартів. Його творчий підйом був приголомшливо швидким, альбоми набирають мільйони прослуховувань, а кліпи отримують вірусну популярність в інтернеті. Українці довго чекали його виступу на музичному фестивалі минулого літа, але з особистих причин Том не зміг приїхати, проте обіцяв обов’язково повернутися! 5 лютого на сцені Stereo Plaza відбудеться довгоочікуваний концерт, за участю відомої української виконавиці Христини Соловій.

Tom Odell

Національний відбір Євробачення 2019

Будинок культури КПІ, 9, 16 та 23 лютого (квитки від 320 до 1090 грн)

Скоро весь світ буде стежити за трансляцією Євробачення 2019! Цього року міжнародний пісенний конкурс пройде в Ізраїлі. Але перед цим кожна країна-учасник проведе у себе три етапи національний відбір, щоб визначити кращого виконавця: 9, 16 і 23 лютого.

На сцені: Maruv, Ivan Navi, The Hypnotunez, Kazka, Yuko, Laud, Braji, Bahroma, Anna Maria, ЦеЩо, Brunettes Shoot Blondes, Kira Mazur, Khayat, Letay, Freedom Jazz и Vera Kekelia.

Kazka

Radio and Juliet and Quatro

МЦКМ, 11 лютого (квитки від 280 до 1850 грн)

За останні кілька років балетна рок-постановка безсмертної історії кохання Ромео і Джульєтти неодноразово приїжджала до Києва з виступом, та кожен раз збирала повні зали шанувальників балетного мистецтва та творчості культового гурту Radiohead. Поєднання рок-музики і класичної танцювальної майстерності може стати відмінним початком для тих, хто тільки починає привчати себе до високого мистецтва. Насолоджуйтеся захоплюючим виступом танцюристів та музикантів, під керівництвом відомого хореографа Едуарда Клюге.

Radiohead

Poets of the Fall

Atlas 19 лютого (квитки 1489 грн)

"Поети осені" з Фінляндії, головні ліричні рокери нульових, кумири мільйонів підлітків і просто культова група Poets of the Fall приїжджає до Києва з концертом. Діставайте старі плакати, підводьте очі темним олівцем і піддавайтеся ностальгії. Крім вже знайомих і таких улюблених пісень, група проведе презентацію свого нового альбому "Ultraviolet", а українські фанати одні з перших почують його живцем!

Poets of the Fall

Пласідо Домінго

Палац "Україна", 13 лютого (квитки від 1299 до 5999 грн)

Пласідо Домінго – жива легенда, яка не потребує в зайвому представленні. Диригент, оперний тенор, музикант, володар численних премій, всесвітньо відомий і визнаний артист, чий репертуар складається з більш, ніж 150 провідних оперних партій. Це був короткий список його досягнень, сторінка на вікіпедії пропонує ще більше інформації, але головне, що один з найвпливовіших співаків світової історії вперше приїжджає з концертом в Україну – 13 лютого, Палац Спорту – не пропустіть головну музичну подію сезону!

Пласідо Домінго

Vacuum

Caribbean Club, 14 лютого (квитки від 490 до 1959 грн)

Приголомшливе сінті-поп тріо Vacuum, автори мега-популярного хіта "I Breathe", запрошують всіх закоханих на ностальгічний концерт в Caribbean Club. Склад групи змінився, тепер фронтмен Маттіас Ліндблум співпрацює з Андресом Вальбек, ліричним і талановитим композитором. Влаштуйте своїй другій половинці романтичний вечір, пориньте в ностальгію по 90-м заради самого світлого почуття, якому присвячені всі пісні Vacuum – кохання.

Vacuum

Notre Dame de Paris

Палац "Україна", 14-16 лютого (квитки від 350 до 1950 грн)

Надрив скрипки, плач віолончелей, вічна історія кохання красуні-циганки, 7 чудових солістів, чиї голоси неодноразово підкорювали серця українців, а 14, 15 та 16 лютого зроблять це знову! На сцені палацу "Україна" відбудеться святковий концерт для всіх шанувальників прекрасного – Notre Dame de Paris. Один з наймасштабніших сценічних проектів, тонни обладнання та неймовірне шоу, над яким працювали 500 кращих фахівців і понад 150 артистів. Музичний вихор, непідробні емоції та легендарні композиції, які потрібно слухати виключно французькою, мовою кохання та пристрасті!

Notre Dame de Paris

Ліга Сміху

МЦКМ, 22 і 24 лютого (квитки 250 до 990 грн)

Не вірте тим, хто скаже, що українці не люблять добре посміятися. Комедійні шоу, виступи гумористів і вечора стендапа в столичних барах - одні з найбільш затребуваних заходів серед людей, які хочуть відпочити і зарядитися позитивним настроєм. Таким людям не можна пропускати новий сезон Ліги Сміху, всеукраїнського чемпіонату з гумору! На концерті 22 і 24 лютого буде вестися телевізійна зйомка, тому не з'являтися у суді, займайте місця і насолоджуйтеся добірними номерами претендентів на звання "Найсмішніший українець-2019"!