ONUKA переспівала хіт "Місто", показавши руйнування Києва, Харкова, Маріуполя: неможливо дивитися без сліз

Співачка ONUKA (Наталія Жижченко) показала в новому відеокліпі до своєї знаменитої пісні "Місто", на що окупант перетворив українські міста.

Дивіться нижче в матеріалі Lite новий кліп, а також відео, зняте сім років тому для неофіційного кліпу ONUKA. У ньому міста мирної України сповнені життя, світла і радості.

На кадрах нарізка з фото Києва, Харкова, Маріуполя, Ірпені, Бучі та інших українських міст. Зруйновані будинки, долі українців, обличчя людей, в очах яких - злість на ворога і водночас впевненість у нашій перемозі. Ось відео, зроблене навесні 2022-го. А ось відео, змонтоване сім років тому. На ньому - наша прекрасна Україна, яку зараз руйнує окупант.