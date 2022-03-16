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ONUKA переспівала хіт "Місто", показавши руйнування Києва, Харкова, Маріуполя: неможливо дивитися без сліз

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Середа 16 березня 2022 12:58
ONUKA переспівала хіт "Місто", показавши руйнування Києва, Харкова, Маріуполя: неможливо дивитися без сліз Колаж РБК-Україна: ONUKA показала руйнування Києва, Харкова, Маріуполя
Автор: Світлана Мащенко

Співачка ONUKA (Наталія Жижченко) показала в новому відеокліпі до своєї знаменитої пісні "Місто", на що окупант перетворив українські міста.

Дивіться нижче в матеріалі Lite новий кліп, а також відео, зняте сім років тому для неофіційного кліпу ONUKA. У ньому міста мирної України сповнені життя, світла і радості.

На кадрах нарізка з фото Києва, Харкова, Маріуполя, Ірпені, Бучі та інших українських міст. Зруйновані будинки, долі українців, обличчя людей, в очах яких - злість на ворога і водночас впевненість у нашій перемозі.

Ось відео, зроблене навесні 2022-го.

А ось відео, змонтоване сім років тому. На ньому - наша прекрасна Україна, яку зараз руйнує окупант.

Раніше ми писали, що в РФ показали список заборонених зірок, які висловилися проти вторгнення Путіна.

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