Ніколи не пізно: 5 ідей для сюрпризу коханому чоловікові на День всіх закоханих

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Не переживай! Навіть напередодні свята можна замовити хороший подарунок

Як швидко летить час. Здається, ще вчора готувалися до зустрічі Нового року, а сьогодні вже пора прощатися з новорічними святами. Проте не варто засмучуватися, нас з вами чекає ще одне важливе свято — День всіх закоханих ;)

Ви помітили, як ранкове повітря стало наповнюватися нотками любові і романтики? Це явна ознака того, що вже "під носом" 14 лютого — День святого Валентина, покровителя закоханих. При цьому не всі замислюються про подарунки вчасно, відкладаючи цю затію на самий останній момент. Щоб допомогти вам в цій нелегкій справі, редакція LITE вирішила зробити добірку найоригінальніших подарунків, які порадують і приємно здивують вашого чоловіка. Але при цьому їх з легкістю можна придбати або замовити безпосередньо у день свята. Дуже практично!

14 лютого: корисні подарунки

Ви й без нас знаєте, що сидячий спосіб життя згубно впливає на організм людини. Так що якщо твій коханий чоловік, скажімо, айтішник (чи представник будь-якої іншої сфери діяльності, що вимагає довгого сидіння за столом), то відмінним подарунком для нього стануть спортивний наручний годинник з крокоміром. До речі, абонемент в тренажерний зал або оздоровчий центр також буде гарним подарунком.

Фото: pixabay

14 лютого: практичні подарунки

В арсеналі кожного чоловіка має бути якісна бритва (якщо, звичайно, він не підхопив тренд на довгі бороди). Хороша бритва стане дуже корисним подарунком, який буде протягом багатьох років нагадувати йому про вашу турботу та любов.

Різні косметичні набори - для практичних (фото: pixabay)

Інтелектуальні подарунки

Книга завжди була і буде універсальним подарунком. Особливо, якщо у твого хлопця вже є невелика колекція, яка вимагає поповнення. Справа за малим – провести ревізію, з'ясувати його улюблений жанр і придбати необхідний екземпляр книги.

Книги - універсальний подарунок (фото: pixabay)

Подарунок у вигляді враження для двох

Подарунок-враження для двох − ідеальний подарунок до Дня всіх закоханих. Їх вибір величезний – починаючи з екстремальних польотів і закінчуючи романтичними прогулянками. Потрібно тільки визначитися, до якого типу ваша пара відноситься: любителів екстриму або спокійного відпочинку. І головне, що замовити такий подарунок можна в будь-який час!

Розваги для двох - ноть відбавляй (фото: pixabay)

Смаколики

І нарешті, "лідер запитів". Якщо вже зовсім не вийшло вчасно підібрати подарунок коханому, тоді "проклади шлях" до його серця через смаколики. Варіант надійний і ще жодного разу не підводив ;)

Різні солодощі (особливо приготовані вами) - також відмінний варіант для подарунка (фото: pixabay)

Нагадаємо, раніше ми давали топ-5 ідей вечірнього макіяжу на День всіх закоханих від зоряних візажистів. Запали ніч!

До речі, до цього чоловік Наді Дорофєєвої склав топ "геніальних" подарунків до Дня Закоханих. Вийшов забавний, але дійсно оригінальний список.