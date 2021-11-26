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Названі найгірші дні грудня 2021: не ризикуйте і стежте за тим, що говорите

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П'ятниця 26 листопада 2021 20:00
Названі найгірші дні грудня 2021: не ризикуйте і стежте за тим, що говорите Фото: Гороскоп на грудень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астрологи розповіли про найбільш несприятливі дні, які нас чекають в грудні 2021. Експерти кажуть, що в даному випадку потрібно слідувати правилу "попереджений, значить озброєний". Тобто знаючи, що попереду "поганий" день себе можна убезпечити, запрограмувавши на успіх.

Про це пише Dailyhoro.

4 грудня - день повного сонячного затемнення в знаку Стрільця

І хоча в наших широтах затемнення не буде видно, його вплив недооцінювати не варто. У цей день є ризик різних неприємних подій. Астрологи радять проявляти обережність, особливо у сфері фінансів.

Не укладайте важливих угод, уникайте дорогих покупок, і не ризикуйте - день непростий.

11 і 25 грудня - Венера в з'єднанні з Плутоном

Астрологи кажуть, що такий аспект досить небезпечний - особливо для любовної сфери. Ці дні стануть не особливо сприятливими для спілкування між людьми, групами людей.

19 грудня - початок ретроградного руху Венери

У цей день може проявлятися апатія, лінь і в цілому - небажання щось робити. Між близькими людьми можуть виникати сварки на різному ґрунті. Постарайтеся двічі подумати, перш ніж сказати що-небудь, так як людина може легко образитися.

29 грудня - перехід Юпітера в знак Риби

Оскільки планета буде в сильному дисонансі з цим знаком, це неминуче відіб'ється на нас з вами.

Особливо - на сферу творчості. Багатьох людей відвідає почуття, що їх покинуло натхнення. Також в цей день краще не ризикувати даремно.

Раніше ми писали, що астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким кінець листопада 2021 влаштує "грошовий дощ".

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